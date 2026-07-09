© Foto: AdobeStockMit dem erneuten Aufflammen des Nahost-Konflikts gerieten die Edelmetalle stark unter Druck. Gold, Silber, Palladium und auch Platin verzeichneten Preisrückgänge. Aber insbesondere Platin trotzte dabei dem Abverkauf.Aktuelle Platinpreisentwicklung Die Zinssorgen verblassten zunächst nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht. Die Edelmetalle erholten sich. Selbst eine breit angelegte Sommerrallye im Edelmetallbereich schien plötzlich wieder möglich zu sein. Das Aufflammen des Nahostkonflikts setzte der Erholung von Gold, Silber und Platin jedoch ein abruptes Ende. Der deutliche Anstieg der Ölpreise forcierte die Aufwärtsbewegung der Anleiherenditen. Sowohl die Renditen der 2-jährigen als …
Enthaltene Werte: EU0009652XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0002876XXX,XD0002876XXX,XD0009982XXX,XC0007924XXX,XC0005705XXX,XC0009656XXXDen vollständigen Artikel lesen
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