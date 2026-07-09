© Foto: Jaque Silva - NurPhotoArista Networks gilt einem Analysten nicht mehr als klassischer Netzwerkausrüster, sondern als zentrale KI-Infrastrukturschicht. Die Aktie markiert ein neues 52-Wochen-Hoch und klettert vorbörslich weiter. Während der breite Markt am Mittwoch unter Druck stand, legte die Aktie von Arista Networks kräftig zu. Der Netzwerkausrüster schloss bei 181,05 US-Dollar - ein Plus von rund 9 Prozent gegenüber dem Vortag und gleichzeitig ein neues 52-Wochen-Hoch. Der S&P 500 verlor zeitgleich knapp 0,3 Prozent, der Dow Jones sogar mehr als ein Prozent. Am Freitag zeichnen sich vorbörslich weitere Gewinne für die Aktie des Netzwerkausrüsters ab, vorbörslich beträgt das Kursplus mehr als 4 Prozent. Das …
Enthaltene Werte: US0404132054Den vollständigen Artikel lesen
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