DJ OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s)

OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR) (EUMV) OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR): Net Asset Value(s) 09-Jul-2026 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =------------------------------------------------------------------------ Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING UCITS ETF 1C (EUR) DEALING DATE: 08/07/2026 NAV PER SHARE: EUR: 304.5020 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 55130 CODE: EUMV =------------------------------------------------------------------------ Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =------------------------------------------------------------------------ ISIN: LU0599612XXX Category Code: NAV TIDM: EUMV Sequence No.: 435794 EQS News ID: 2363528 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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July 09, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)