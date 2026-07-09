Digitale Vertriebsplattformen bieten Kund:innen oft großzügige Fristen für die Rückerstattung von Softwarekäufen. Ein aktueller Fall aus der Spieleindustrie zeigt nun auf, wie diese Automatismen zu unerwarteten Herausforderungen für kleine Entwicklungsstudios führen. Der deutsche Softwareentwickler Mateo Covic hat mit seinem Spiel Paddle Paddle Paddle eine intensive Branchendebatte über die etablierten Rückgaberichtlinien der Plattform Steam ausgelöst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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