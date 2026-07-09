DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juli

=== *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +4,1% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj 07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +14,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +5,1% gg Vm 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni 10:00 DE/Baader Bank AG, HV 10:00 DE/Fielmann Group AG, HV *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Präsentation des Jahresberichts 2025 des Banco Espana *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 215.000 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm - BE/Treffen der Eurogruppe - DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung, - US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Logan Reden beim Workshop zu "The Future of Market Liquidity and Functioning" === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juli

=== *** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +4,1% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +1,2% gg Vj zuvor: +1,2% gg Vj 07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q *** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: k.A. zuvor: +14,5 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Importe PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +5,1% gg Vm 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni 10:00 DE/Baader Bank AG, HV 10:00 DE/Fielmann Group AG, HV *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q *** 12:30 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Präsentation des Jahresberichts 2025 des Banco Espana *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 215.000 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm - BE/Treffen der Eurogruppe - DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung, - US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der Federal Reserve Bank of Dallas, Logan Reden beim Workshop zu "The Future of Market Liquidity and Functioning" === - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.