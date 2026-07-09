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Dow Jones News
09.07.2026 15:45 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juli 

=== 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni 
     PROGNOSE: +4,1% gg Vj 
     zuvor:  +3,9% gg Vj 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 
     PROGNOSE: +1,2% gg Vj 
     zuvor:  +1,2% gg Vj 
  07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:  +14,5 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: -0,6% gg Vm 
     zuvor:   +0,9% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: -0,7% gg Vm 
     zuvor:   +5,1% gg Vm 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni 
  10:00 DE/Baader Bank AG, HV 
  10:00 DE/Fielmann Group AG, HV 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q 
*** 12:30 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Präsentation des Jahresberichts 2025 
     des Banco Espana 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 218.000 
     zuvor:  215.000 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm 
     zuvor:  +3,2% gg Vm 
 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung, 
    - US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für 
     Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der 
     Federal Reserve Bank of Dallas, Logan Reden beim Workshop zu 
     "The Future of Market Liquidity and Functioning" 
=== 
     - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden 
     - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an 
     - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland 
     - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 
     Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com 
     DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juli 

=== 
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni 
     PROGNOSE: +4,1% gg Vj 
     zuvor:  +3,9% gg Vj 
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni 
     PROGNOSE: +1,2% gg Vj 
     zuvor:  +1,2% gg Vj 
  07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q 
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai 
     Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:  +14,5 Mrd Euro 
     Exporte 
     PROGNOSE: -0,6% gg Vm 
     zuvor:   +0,9% gg Vm 
     Importe 
     PROGNOSE: -0,7% gg Vm 
     zuvor:   +5,1% gg Vm 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni 
  10:00 DE/Baader Bank AG, HV 
  10:00 DE/Fielmann Group AG, HV 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q 
*** 12:30 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Präsentation des Jahresberichts 2025 
     des Banco Espana 
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 218.000 
     zuvor:  215.000 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni 
     PROGNOSE: +0,7% gg Vm 
     zuvor:  +3,2% gg Vm 
 
    - BE/Treffen der Eurogruppe 
    - DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung, 
    - US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für 
     Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der 
     Federal Reserve Bank of Dallas, Logan Reden beim Workshop zu 
     "The Future of Market Liquidity and Functioning" 
=== 
     - *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden 
     - Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an 
     - Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland 
     - Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 
     Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com 
     DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni 
     PROGNOSE:   -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     vorläufig:  -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:    -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm 
     vorläufig:  -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm 
     zuvor:    -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai 
  08:00 DE/Inlandstourismus Mai 
  08:00 DE/Insolvenzen April 
*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei 
     30th Annual Government Roundtable 
  10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
     Juli 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q 
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 2Q 
 
    - BE/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, trifft 
     den Präsidenten der Eurogruppe, Pierrakakis 
    - BE/Treffen des Ecofin 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.