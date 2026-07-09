Ob KI, Pandemie, Mobilität oder Klima: In Wissenschaft, Wirtschaft und Politik werden Modelle immer wichtiger. Doch viele Menschen sprechen über Modelle, ohne genau zu wissen, was das eigentlich ist. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Wir erklären, was es damit auf sich hat. Die Antwort auf die Frage, was eigentlich ein Modell ist, scheint auf den ersten Blick simpel: Ein Modell ist ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. Aber woher weiß ich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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