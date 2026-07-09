Porsche-CEO Michael Leiters hat von seinem Vorgänger Oliver Blume keinen einfachen Job übernommen. Keinen "Feinschliff"-, "Feintuning"-Job, sondern wohl eher eine Turnaround-Mission. Kein Sprint, eher ein Marathon. Die Investoren scheinen zuletzt allerdings wieder Mut geschöpft zu haben. Der Optimismus ist groß, dass Leiters Porsche wieder Style, wieder Glamour, wieder einen Touch Begehrlichkeit zurückgibt.Value over Volume, so will Porsche wieder zu alter Stärke zurückfinden. Heißt übersetzt: Porsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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