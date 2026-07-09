Köln (ots) -Der Fachkräftemangel gilt als Hauptgrund für fehlende Top-Entwickler - doch genau diese Erklärung lenkt vom eigentlichen Problem ab. Während internationale Wettbewerber mit klaren Angeboten, hohen Gehältern und starker technischer Kultur überzeugen, verlieren viele Unternehmen hierzulande systematisch ihre besten Entwickler - nicht an den Markt, sondern an bessere Angebote. Liegt das Problem wirklich am Markt - oder in den eigenen Strukturen?Geschäftsführer kleiner und mittelständischer Softwareunternehmen wollen leistungsstarke Entwickler gewinnen, innovative Produkte bauen und langfristig wettbewerbsfähig bleiben. Doch dieser Anspruch trifft auf einen Markt, der sich längst verändert hat: Der Wettbewerb um IT-Fachkräfte ist international geworden. Deutsche Unternehmen konkurrieren direkt mit US-Tech-Konzernen, Remote-Angeboten und deutlich offensiveren Vergütungsmodellen. In der Praxis verlieren viele Unternehmen genau die Talente, die sie angeblich so dringend suchen. Gleichzeitig erwarten sie High-Performer, bieten jedoch Rahmenbedingungen, die diesem Anspruch nicht gerecht werden. Dahinter steckt ein grundlegender Denkfehler: In vielen Unternehmen wird Software noch immer wie eine Kostenstelle behandelt, obwohl sie längst ein zentraler Wettbewerbsvorteil ist. Bleibt dieser Widerspruch bestehen, entsteht ein struktureller Nachteil im Markt. "Unternehmen mit Top-Anspruch sollten nicht weiter über den Fachkräftemangel jammern, wenn sie nicht bereit sind, Gehalt, Führung und technische Bedingungen ernsthaft zu verbessern", sagt Clemens Beick von der Tenex GmbH."Genau dieser Widerspruch zeigt das eigentliche Problem: Der Fachkräftemangel ist in vielen Fällen kein Marktproblem, sondern ein Managementproblem", stellt Clemens Beick klar. "Eine Lösung gibt es dennoch - vorausgesetzt, Geschäftsführer verstehen IT und Digitalisierung nicht länger als notwendige Ausgabe, sondern als Investition in Wettbewerbsfähigkeit, Produktqualität und Zukunftsfähigkeit." Genau an diesem Punkt setzt Clemens Beick mit der Tenex GmbH an. Als Experte für die Rekrutierung von IT-Spezialisten und IT-Managern begleitet er seit Jahren kleine und mittelständische Tech-Unternehmen sowie Startups und Scale-ups dabei, passende Fachkräfte zu gewinnen - insbesondere dann, wenn klassische Recruiting-Wege, eigene Ausschreibungen oder teure Headhunter-Modelle nicht mehr greifen. Seine Perspektive basiert auf tiefen Einblicken in den Kandidatenmarkt und die internen Strukturen deutscher Unternehmen. Dabei zeigt sich immer wieder ein entscheidender Zusammenhang: Der Wettbewerb um IT-Talente entscheidet sich nicht allein am Gehalt - sondern an der grundsätzlichen Frage, welchen Stellenwert Software im Unternehmen tatsächlich einnimmt.Gehalt ist nicht das Problem - sondern das Denken dahinterDeutsche Unternehmen argumentieren häufig mit strukturellen Nachteilen gegenüber US-Tech-Konzernen: geringere Margen, weniger Risikokapital, höhere Lohnnebenkosten. Gleichzeitig zahlen internationale Wettbewerber nicht nur höhere Grundgehälter, sondern bieten auch Aktienpakete, variable Vergütung und klare Karrierepfade. Diese Unterschiede sind kein Zufall - sie sind das Ergebnis völlig unterschiedlicher Prioritäten. So zahlen große US-Tech-Unternehmen höhere Gehälter vor allem deshalb, weil Software dort das zentrale Produkt ist - und nicht bloß eine interne Unterstützungsfunktion. In vielen deutschen Unternehmen wird Software hingegen weiterhin als Kostenstelle betrachtet. Diese Sichtweise prägt die gesamte Vergütungslogik. Wer Software primär als internen Support versteht, wird kaum bereit sein, Spitzengehälter zu zahlen.Die Folge ist ein klarer Widerspruch: Unternehmen suchen Entwickler auf Google- oder Microsoft-Niveau, vergüten aber nach klassischer Mittelstandslogik. Der Gehaltsnachteil ist dabei selten die Ursache - sondern fast immer nur das sichtbare Symptom. Denn die fehlende Priorisierung von IT zeigt sich nicht nur im Gehalt, sondern in den gesamten Rahmenbedingungen - von Entscheidungswegen über technologische Freiheit bis hin zur Rolle der Entwickler im Unternehmen. Genau hier entsteht die eigentliche Diskrepanz: Gesucht werden Top-Talente, geboten werden jedoch Strukturen, die diesem Anspruch nicht gerecht werden. "Wer Software als Kostenstelle behandelt, darf sich nicht wundern, wenn die besten Talente dorthin gehen, wo sie als Werttreiber gesehen werden", so Clemens Beick von der Tenex GmbH.Warum deutsche Unternehmen strukturell an Attraktivität verlierenNeben dem Gehalt spielen interne Strukturen eine zentrale Rolle. Viele Unternehmen verlieren Kandidaten bereits im Recruiting-Prozess: Langsame Abstimmungen, unklare Verantwortlichkeiten und fehlende Verbindlichkeit signalisieren Unsicherheit - während andere Anbieter zeigen, wie schnell und klar Entscheidungen getroffen werden können. Gerade starke Entwickler haben oft mehrere Optionen gleichzeitig und entscheiden sich für Arbeitgeber, die professionell und verbindlich auftreten. Ein zäher Bewerbungsprozess ist in der Praxis nichts anderes als eine stille Absage.Gleichzeitig entscheidet die technische Kultur über die Attraktivität als Arbeitgeber. Kann ein Unternehmen keine US-Gehälter zahlen, muss es an anderer Stelle überzeugen - etwa durch Verantwortung, Entscheidungsfreiheit, moderne Arbeitsbedingungen und echte Entwicklungsperspektiven. Entwickler bewerten nicht nur das Gehalt, sondern auch, ob sie an relevanten Produktentscheidungen beteiligt sind, mit guten Werkzeugen arbeiten und ausreichend Ressourcen zur Verfügung haben. US-Tech-Unternehmen punkten hier häufig mit größerem Einfluss auf Produkte, hoher technischer Verantwortung und Themen von globaler Reichweite. Deutsche Softwareunternehmen verlieren Talente vor allem dann, wenn sie Entwickler auf die Rolle von Ausführenden reduzieren und nicht in zentrale Entscheidungen einbinden. Ein langsamer Recruiting-Prozess ist dabei kein Zufall, sondern Ausdruck struktureller Schwächen - und zeigt, wie Entscheidungen im Unternehmen insgesamt getroffen werden.Wie Top-IT-Fachkräfte wirklich entscheidenDie Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen basiert längst nicht mehr allein auf dem Gehalt. Vielmehr zählt das Gesamtpaket - von Vergütung über technische Verantwortung bis hin zu Entwicklungsperspektiven und relevanten Produktaufgaben.Vor diesem Hintergrund verschiebt sich auch der Wettbewerb deutlich. Internationale Unternehmen punkten mit großen technologischen Herausforderungen - von skalierbaren Plattformen bis hin zu komplexen KI-Systemen - sowie klaren Karrierepfaden und starker Reputation. Deutsche Unternehmen hingegen überzeugen vor allem durch Stabilität, Sicherheit und Work-Life-Balance. Diese Vorteile greifen jedoch nur dann, wenn sie nicht als Ersatz für fehlende Entwicklungsmöglichkeiten oder geringe Vergütung dienen.Die größten Denkfehler im deutschen MittelstandGenau aus dieser Perspektive entstehen die größten Denkfehler im deutschen Mittelstand. Viele Unternehmen ignorieren den Markt und richten Gehälter stattdessen an internen Strukturen aus. Gleichzeitig versuchen sie, Defizite durch klassische Benefits auszugleichen. Angebote wie Jobrad oder betriebliche Altersvorsorge wirken im internationalen Vergleich jedoch wenig überzeugend, wenn sie echte finanzielle Anreize ersetzen sollen.Hinzu kommt eine fehlende Priorisierung von IT als strategischer Hebel. Unternehmen erwarten Höchstleistung, ohne die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. "Wer Top-Leute will, muss auch bereit sein, Top-Leistungen zu honorieren - alles andere führt zwangsläufig zu einem Verlust im Wettbewerb", so Clemens Beick von der Tenex GmbH.Wie Unternehmen den Wettbewerb trotzdem gewinnen könnenTrotz struktureller Nachteile gibt es klare Ansatzpunkte. Entscheidend ist zunächst eine realistische Einschätzung der eigenen Position. Unternehmen müssen keine US-Gehälter zahlen - sie müssen aber aufhören, mit Durchschnittsangeboten Top-Leute gewinnen zu wollen. Darüber hinaus gewinnen Faktoren wie technische Verantwortung, schnelle Entscheidungsprozesse und klare Entwicklungsperspektiven an Bedeutung. Entwickler erwarten ein Umfeld, in dem sie aktiv gestalten können. Gleichzeitig müssen Unternehmen ihre eigenen Stärken - etwa Stabilität und langfristige Perspektiven - gezielt ausspielen.Ein überzeugendes Angebot entsteht erst dann, wenn Gehalt, Verantwortung und Perspektive zusammenpassen. Unternehmen, die bereit sind, stärker in ihre IT-Teams zu investieren, gehen kurzfristig ein Risiko ein - sichern sich langfristig jedoch entscheidende Wettbewerbsvorteile.Am Ende entscheidet nicht der Markt, sondern das Management. Der Wettbewerb um IT-Talente ist kein Schicksal, sondern das Ergebnis unternehmerischer Entscheidungen. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob internationale Konzerne mehr zahlen - sondern ob das eigene Unternehmen bereit ist, die Voraussetzungen zu schaffen, um für Top-Entwickler überhaupt relevant zu sein. "Wer weiterhin mit durchschnittlichen Angeboten um überdurchschnittliche Kandidaten wirbt, verliert nicht - er entscheidet sich aktiv gegen die eigene Wettbewerbsfähigkeit", bringt es Clemens Beick auf den Punkt.Sie wollen nicht länger zusehen, wie Ihre besten Entwickler gehen - sondern endlich verstehen, wie Sie die richtigen IT-Talente gewinnen und halten? Dann melden Sie sich bei Clemens Beick von der Tenex GmbH (http://www.ten-ex.de) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Tenex GmbHVertretungsberechtigter Geschäftsführer: Clemens BeickE-Mail: clemens.beick@ten-ex.deWebsite: www.ten-ex.deOriginal-Content von: Tenex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183015/6311578