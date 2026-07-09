Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Paukenschlag! Diese Gratis-Aktien könnten jetzt Gold wert sein
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
09.07.26 | 18:49
331,55 Euro
-1,10 % -3,70
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
331,50331,9018:50
331,55331,7018:50
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DOW INC
DOW INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DOW INC24,970-1,69 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION257,35-2,59 %
MICROSOFT CORPORATION331,55-1,10 %
SALESFORCE INC142,80-1,67 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.