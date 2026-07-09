Ein milliardenschwerer US-Chipdeal mit dem iPhone-Konzern sorgt für Fantasie. Doch die eigentliche Story reicht weiter: Der Halbleiter-Spezialist profitiert massiv vom KI-Boom, starken Cashflows und einem charttechnischen Bounce an einer wichtigen Unterstützung.Ein großer US-Halbleiterspezialist rückt mit einem milliardenschweren Auftrag erneut ins Rampenlicht. Der iPhone-Konzern will mehr als 15 Milliarden Chips in den USA fertigen lassen - das mögliche Volumen liegt bei über 30 Milliarden US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär