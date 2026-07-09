Köln (ots) -WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau hat dem WDR-Rundfunkrat in seiner heutigen Sitzung Andrea Schafarczyk (51) für eine weitere Amtszeit als Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur zur Berufung vorgeschlagen. Zudem nominierte sie Ingmar Cario (47) für das Amt des Programmdirektors Information, Fiktion und Unterhaltung. Diese Position war zuvor öffentlich ausgeschrieben worden. Cario war bisher Hauptabteilungsleiter des Bereichs Programmmanagement im WDR und hatte - nachdem Jörg Schönenborn das Amt abgegeben hatte - kommissarisch die Leitung der Direktion übernommen."Andrea Schafarczyk und Ingmar Cario gestalten den WDR in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen maßgeblich mit", begründet Intendantin Dr. Katrin Vernau ihre Entscheidung. "Sie treiben die digitale Transformation voran, entwickeln unser Programmportfolio strategisch weiter und setzen wichtige Impulse für die Zukunftsfähigkeit unseres Hauses. Beide stehen für publizistische Qualität, Innovationskraft und konsequente Orientierung an den Bedürfnissen unseres Publikums. Ich würde mich sehr freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihnen fortzusetzen. Gemeinsam komplettieren sie das starke Führungsteam der Geschäftsleitung, welches den WDR mit Klarheit, Mut und Gestaltungswillen in die Zukunft führt - stets im Auftrag unseres Publikums."Die Entscheidung des Rundfunkrats über die Personalvorschläge von WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau ist für die kommende Sitzung des Gremiums am 16.09.2026 vorgesehen.Weitere InformationenVita Andrea SchafarczykAndrea Schafarczyk leitet seit April 2022 die Programmdirektion NRW, Wissen und Kultur. In dieser Funktion verantwortet sie u. a. die WDR-Landesprogramme mit den elf Regionalstudios und der Landespolitik, die medienübergreifenden Ressorts Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft sowie die sieben WDR-Radiowellen und die vier Musikensembles. In ihrer ersten Amtszeit hat sie die strategische Weiterentwicklung des WDR zu einem modernen, digitalen Medienhaus maßgeblich mitgestaltet. Unter anderem trieb sie die Neuausrichtung der regionalen Programmangebote im Land voran. Sie stellte den Bereich Kultur und Gesellschaft neu auf und entwickelte die Radiowellen WDR 2 und WDR 4 sowie die jungen Radioprogramme weiter, um diese konsequent auf die veränderten Nutzungsgewohnheiten auszurichten. Auf ARD-Ebene gestaltete sie den Aufbau und die Entwicklung der Kompetenzcenter aktiv mit und setzte damit wichtige Impulse für eine vernetzte und effizientere Zusammenarbeit innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien. Seit 2024 koordiniert Andrea Schafarczyk zudem die ARD-Distribution, die sich in der ARD um Distributionskooperationen und um strategische Distributionsthemen kümmert. Bevor sie 2022 als Direktorin zum WDR kam, verantwortete sie als medienübergreifende Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks zahlreiche Change-Projekte des Senders. Von 2015 bis 2020 war sie Chefredakteurin bei Radio Bremen. Ihre journalistischen Wurzeln hat die aus Essen stammende Diplom-Journalistin im WDR. Während und nach ihrem Studium an der Uni Dortmund war sie 16 Jahre lang für den WDR tätig - unter anderem als Wortchefin von 1LIVE, Leiterin der Musik- und Eventredaktion der Welle, Referentin, Redakteurin und Reporterin.Vita Ingmar CarioIngmar Cario leitet seit 2018 die Hauptabteilung Programmmanagement Information, Fiktion und Unterhaltung und ist unter anderem zuständig für das WDR Fernsehen, den ARD-Sender ONE, die WDR Mediathek und mitverantwortlich für die Angebotssteuerung im WDR. Seit 2020 ist er stellvertretender WDR-Programmdirektor für Information, Fiktion und Unterhaltung. In der Direktion entstehen Dokumentationen und Polit-Talks, investigative Magazine, Nachrichten aus aller Welt, aus Deutschland und dem Westen, Filme und Serien sowie Unterhaltungsshows, die Sportschau oder Die Sendung mit der Maus. 2025 übernahm Ingmar Cario zusätzlich die Leitung der ARD-Koordination Dokumentation und ist als Koordinator verantwortlich für die Steuerung aller dokumentarischen Angebote der ARD. Geboren 1978 im Osten Berlins, arbeitete Ingmar Cario nach Studium und WDR-Volontariat unter anderem als Redakteur im ARD-Morgenmagazin sowie in der Chefredaktion Fernsehen und war verantwortlicher Redakteur für den ARD-Presseclub und die ARD-Wahlberichterstattung. Nach seinem Wechsel in das Programmmanagement war Ingmar Cario unter anderem als verantwortlicher Projektleiter zuständig für den crossmedialen Umbau und den digitalen Wandel in den Programmdirektionen.Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6311610