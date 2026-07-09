Mit homéa hat Anfang Juli 2026 ein neues Immobilienunternehmen den Betrieb aufgenommen. homéa setzt auf ein Immobilienmaklermodell, das daten- und KI-gestützte Immobilienvermarktung für Eigentümer und eine Plattform für selbstständige Immobilienberater unter einem Dach verbindet. In Köln ist Anfang Juli das Immobilienunternehmen homéa an den Start gegangen, das 2026 von vier Gesellschaftern gegründet wurde. Unter der Marke homéa bündeln sich zwei Gesellschaften: Die homéa Immobilien GmbH ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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