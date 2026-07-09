Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG - von GSC Research GmbH



09.07.2026 / 16:22 CET/CEST

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Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG Unternehmen: Wurmtal Beteiligungen AG ISIN: DE0005176309 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2025/26, Divestiture Empfehlung: Halten seit: 09.07.2026 Kursziel: 6,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 09.07.2026, vormals Kaufen Analyst: Thorsten Renner

Verkauf beider Beteiligungen



Im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 lieferten die beiden Beteiligungen der Wurmtal Beteiligungen AG wieder einen soliden Ergebnisbeitrag, auch wenn die Ausschüttungssumme diesmal etwas geringer ausfiel. Da wie bereits mehrfach von Unternehmensseite kommuniziert, keine neuen Beteiligungen mehr zu adäquaten Preisen zu finden waren, hat sich das Management zum Verkauf der beiden Beteiligungen entschlossen. Dabei konnten die hohen stillen Reserven gehoben werden. Hinzu kamen über die letzten Jahre noch hohe Dividendenausschüttungen. Inklusive der für 2025/26 vorgeschlagenen 0,37 Euro ergibt sich in Summe ein Betrag von 2,40 Euro je Aktie.



Nach der Pressemeldung vom 15. Juni 2026 über die Veräußerung und dem Verweis auf vereinbartes Stillschweigen zum Kaufpreis gab es eine Woche wilder Spekulationen, die den Kurs der Wurmtal-Aktie bis auf 8,80 Euro trieben. Dabei war allerdings bei Publikation der Meldung schon absehbar, dass aufgrund der Vorgaben des Aktiengesetzes bereits mit Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung, die über die Zustimmung zu der Transaktion zu beschließen hat, auch die wesentlichen Vertragsinhalte, zu denen auch der Kaufpreis zählt, bekannt zu machen waren.



Wir gehen daher davon aus, dass die Nennung des Kaufpreises auf Wunsch der Käuferin aus dem traditionell eher vorsichtig kommunizierenden Private-Equity-Umfeld in der Pressemitteilung vom 15. Juni 2026 unterblieb. Mit der eine Woche später am 22. Juni 2026 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung hat die Wurmtal Beteiligungen AG dann, wie gesetzlich gefordert, die wesentlichen Vertragsinhalte publiziert.



Insgesamt nehmen wir auf Basis der aktuellen Entwicklung unser Kursziel auf 6,00 Euro und unsere Einschätzung auf "Halten" zurück.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 2026-07-09_Wurmtal

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