EQS-Ad-hoc: First Sensor AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

First Sensor AG: Anpassung der Guidance für das Geschäftsjahr 2026



09.07.2026 / 16:49 CET/CEST

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Ad-hoc Meldung / Insiderinformation nach Art. 17 MAR Berlin, 09.07.2026 Auf der Basis vorläufiger Zahlen zum Juni des Geschäftsjahres 2026 (01.10.2025 - 30.09.2026) hat der Vorstand der First Sensor AG festgestellt, dass die Jahresplanung, hier insbesondere der geplante Umsatz in Höhe von 85 bis 95 Mio. Euro, verfehlt wird. Ursächlich für die Abweichung sind in erster Linie die allgemeine Schwäche im Industriemarkt sowie die Zurückhaltung der Kunden unter dem Eindruck der geopolitischen Krisen. Aus diesem Grund revidiert der Vorstand seine Guidance und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 75 bis 85 Mio. Euro. Die Guidance für die zweite Steuerungskennziffer, das geplante Investitionsvolumen in Höhe von 2,5 bis 3,5 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2026, wird ebenfalls korrigiert. Im Einklang mit der Geschäftsentwicklung wird nun ein Investitionsvolumen zwischen 1,0 und 2,0 Mio. Euro erwartet. Kontakt:

First Sensor AG

Investor Relations

ir@first-sensor.com



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