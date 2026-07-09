Bayreuth (ots) -Leuchtend, tief und voller Ausdruck: Mit Safrangelb und Samtviolett hält ein neues Farbduo Einzug in die Welt der medizinischen Kompression. Die neuen Trendfarben von medi stehen für Individualität, Selbstbewusstsein und die Freude von Betroffenen, auch im Alltag modische Akzente zu setzen. Mit Lichtblau und Salbeigrün bilden sie das kommende mediven Trendfarben-Quartett. Zudem sorgen zwei neue Kristall-Motive für Glanz und Glamour: Heart in den Farben Red, Black und Golden sowie Curls in Silver. Bestellbar sind die neuen Trendfarben für Rund- und Flachstrick sowie die Kristall-Motive ab 15. September 2026.Mit den neuen Trendfarben Safrangelb und Samtviolett bringt der Medizinprodukte-Hersteller medi frischen Wind in sein Sortiment und zeigt erneut, dass Funktionalität und Stil heute selbstverständlich zusammengehören. Inspiriert vom Runway, Kunst und urbanem Lifestyle wird medizinische Kompression so zum modischen Statement - kraftvoll, elegant und alles andere als zurückhaltend. "Mit Safrangelb und Samtviolett greifen wir bewusst zwei starke Gegensätze auf: Leuchtkraft und Tiefe, Energie und Eleganz", erklärt Katharina Funk, Produkt Marketing Managerin bei medi und verantwortlich für die Design-Kampagne. "Diese spannungsvolle Kombination spiegelt genau das wider, was wir aktuell in Mode, Interior Design und Lifestyle beobachten - den Mut zu ausdrucksstarken Kontrasten. Safrangelb bringt Wärme, Optimismus und Sichtbarkeit, während Samtviolett für Ruhe, Wertigkeit und eine fast luxuriöse Dimension steht. Uns ging es darum, diese Dynamik in die medizinische Kompression zu übersetzen und Betroffenen Farben anzubieten, die nicht nur gut kombinierbar sind, sondern auch etwas erzählen - über Individualität, Selbstbewusstsein und modernen Stil."Verbindung von Moderne mit HistorieIn Szene gesetzt wurde die neue Design-Kampagne im The Hoxton in Wien, ein stilprägendes Boutique-Hotel, das den Geist der 1950er-Jahre mit modernem internationalem Design verbindet. Warme Materialien, sorgfältig abgestimmte Farben und eine lässig-urbane Atmosphäre schaffen einen Ort, der gleichzeitig entspannt, inspirierend und visuell markant ist. Dazu Stefanie Schimoni, Team Lead Visual Brand Experience bei medi und verantwortlich für die Kreativkonzeption der Design-Kampagne: "Das The Hoxton ist ein Gebäude mit Charme und Geschichte - seine Wurzeln reichen in die 1950er-Jahre zurück. Damit schlägt es eine wunderbare Brücke zu medi: Auch unser Unternehmen wurde 1951 gegründet und feiert in diesem Jahr 75 Jahre Innovation. Außerdem vereint das Hotel auf besondere Weise Design, urbanen Lifestyle und eine sehr kuratierte Farb- und Materialwelt. Genau dieses Zusammenspiel war für uns entscheidend: Die warmen, lebendigen Elemente greifen Safrangelb auf, während die tieferen, eleganten Töne perfekt mit Samtviolett harmonieren. So wird die Location selbst zur Bühne für unsere Farben. Im Zeichen unseres Jubiläums haben wir das Motto der letzten Design-Kampagne um unser Gründungsjahr ergänzt: My Style. My Compression. Since 1951."Mehr Ausdruck, mehr Selbstbewusstsein, mehr Style im AlltagSo markant die Shooting-Location auch ist - ihre volle Wirkung entfaltet die Design-Kampagne im Zusammenspiel mit den Persönlichkeiten vor der Kamera. Erst durch sie wird aus Inszenierung echte Haltung. Denn medizinische Kompression ist für Betroffene längst mehr als ein funktionaler Begleiter - sie ist Ausdruck von Persönlichkeit und Lebensgefühl. Nele Rubin, Model der neuen mediven Design-Kampagne und Venenpatientin, spiegelt diese Haltung wider und sieht medizinische Kompression mittlerweile als selbstbewussten Teil des persönlichen Ausdrucks: "Am Anfang waren da viele Fragen - vor allem: Wie wird das im Sommer? Welche Farbe trage ich? Heute ist die medizinische Kompression ganz selbstverständlich Teil meines Styles." Aufgrund eines postthrombotischen Syndroms am linken Bein trägt sie eine Maßversorgung mediven forte. Auch medi Testimonial Jürgen Jakob (primäres Lymphödem in beiden Beinen) steht zu seiner maßangefertigten Flachstrickversorgung und bestärkt insbesondere männliche Betroffene: "Männer: Habt Mut zur medizinischen Kompression. Nicht verstecken, zeigen! Ich kombiniere sie, wie es passt - zur Jeans, zum Anzug, zum Sport." Neben Jürgen Jakob und Nele Rubin sind die Italienerin Anna Maisetti (sekundäres Lymphödem rechtes Bein), Amerikanerin Evy Dominguez (primäres Lymphödem rechtes Bein), Alina Kapps (Lipödem in Beinen und Armen) und Juliane Braun (leichte Venenschwäche) Teil der neuen mediven Design-Kampagne.Weitere Fachinformationen für den medizinischen Fachhandel gibt es im medi Kundencenter, Telefon 0921 912-111, auftragsservice@medi.de (mediven Rundstrick) und 0921 912-960, E-Mail lymphservice@medi.de (mediven Flachstrick).Informationsmaterial ist beim medi Verbraucherservice erhältlich: Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de.Surftipps:www.medi.de/haendlersuchewww.medi.de/fachhandelwww.medi.de/produkte/highlights/vielfalt-oedemtherapie/www.medi.de/produkte/highlights/vielfalt-venentherapie/www.medi.de/produkte/kompressionsstruempfe/extras/farben/Zweckbestimmung Rundstrick:Rundgestrickter medizinischer Kompressionsstrumpf zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Venensystems.Zweckbestimmung Flachstrick:Flachgestrickte medizinische Kompressionsversorgung zur Kompression der unteren Extremitäten, hauptsächlich bei der Behandlung von Erkrankungen des Lymphgefäßsystems.Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi.deJanine LenhartSenior Communication & PR ManagerinTelefon: +49 921 912-2819E-Mail: j.lenhart@medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23931/6311633