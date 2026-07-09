© Foto: Richard Drew/AP/dpaDer S&P 500 jagt von Rekord zu Rekord. Doch jetzt zählt nur noch eines: Liefern die Unternehmen die hohen Gewinnerwartungen? Die Berichtssaison könnte zum entscheidenden Test für die Rallye werden.Nach einem starken ersten Quartal sind die Gewinnschätzungen deutlich gestiegen. Investitionen in Infrastruktur für künstliche Intelligenz und ein solides wirtschaftliches Umfeld stützen die Prognosen. Laut Reuters sehen Anleger darin eine wichtige fundamentale Stütze für Aktien. Gleichzeitig steigt aber das Risiko von Enttäuschungen. Für das zweite Quartal erwarten Analysten laut LSEG IBES bei den Unternehmen im S&P 500 ein Gewinnwachstum von 23,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zu Jahresbeginn …
Enthaltene Werte: US46625H1005,US38141G1040,US4781601046,US64110L1061,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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