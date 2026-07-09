Gäste erhalten 15 Rabatt auf online gekaufte Eintrittskarten, wenn sie im "World's Most Famous Building" das Trikot ihrer Fußballmannschaft tragen

Das Empire State Building Observation Deck (ESBOD) hat heute ein neues, exklusives Ticketangebot für Fußballfans angekündigt, die im Vorfeld des Turnierfinales im "World's Most Famous Building" die Trikots ihrer Lieblingsmannschaft tragen.

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Empire State Building Observation Deck Launches Exclusive Soccer Jersey Ticket Offer for Sports Fans in July

Gäste, die vorhaben, ihr Fußballtrikot auf dem Empire State Building Observation Deck zu tragen, können Tickets online kaufen und dabei 15 Prozent Rabatt erhalten, um das fesselnde Museumserlebnis sowie die besten Ausblicke auf New York City von den Aussichtsplattformen im 86.und 102.Stock zu genießen. Das zeitlich begrenzte Angebot gilt ausschließlich für Gäste, die am Tag ihres Besuchs ab sofort bis zum 31. Juli ihr Fußballtrikot tragen.

"Ganz gleich, ob sie das Trikot ihres Lieblingslandes oder das Trikot der Helden ihrer Heimatstadt tragen die Besucher können ihre Mannschaften mit einem herrlichen Blick auf die Skyline von der besten Aussichtsplattform in New York City aus feiern", sagte Dan Rogoski, Geschäftsführer der Aussichtsplattform. "Es gibt keine symbolträchtigere Art, den Fußballsommer der Stadt zu feiern, als an der Attraktion Nr. 1 in den Vereinigten Staaten."

Besucher haben zudem Zugang zur legendären Fußballtrikot-Ausstellung auf dem Empire State Building Observation Deck aus dem Archiv von "Classic Football Shirts", die mehr als 100 im Spiel getragene und seltene Trikots von Messi, Ronaldo, Beckham und anderen legendären Spielern umfasst. Die Kollektion ist bis zum 19. Juli zu sehen.

Das weltberühmte Observation Deck des Empire State Building wurde bei den Travelers' Choice Awards 2026: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 unter den Attraktionen in den USA gewählt und durchlief eine 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung, bei der ein neues interaktives Museum mit neun Ausstellungsräumen, maßgeschneiderte Uniformen für das Personal sowie ein modernisiertes 102nd Floor Observation Deck mit unvergleichlichem Ausblick aus dem Herzen von New York City hinzukamen.

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Weitere Informationen über das Empire State Building Observation Deck finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observation Deck Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Ausstellungsräumen und dem neu gestalteten 102nd Floor Observation Deck mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observation Deck, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observation Deck Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde bei den 2026 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do von Tripadvisor zur Nummer 1 der Top-Sehenswürdigkeiten in den Vereinigten Staaten gekürt; vom American Institute of Architects als "America's Favorite Building" ausgezeichnet; von Uber zum weltweit beliebtesten Reiseziel ernannt; und in der Ultimate Travel List von Lonely Planet zur Nummer 1 der Sehenswürdigkeiten in New York City gewählt. Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit Strom aus erneuerbarer Windenergie versorgt, und auf seinen zahlreichen Etagen sind vielfältige Büromieter wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi, Ghirardelli und Starbucks untergebracht. Für weitere Informationen und Tickets für die Empire State Building Observation Deck Experience besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Sie den offiziellen Social-Media-Kanälen des Gebäudes auf Facebook, X (ehemals Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

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