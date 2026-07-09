Es ist wieder soweit: Übernahmespekulationen treiben die Aktien von Qiagen am Donnerstagnachmittag deutlich an. Die Papiere des Diagnostikspezialisten und Laborzulieferers schnellen um rund zwölf Prozent in die Höhe und erreichen nach der jüngsten Talfahrt damit das Niveau von März 2026. Qiagen weckt das Interesse von Finanzinvestoren wie EQT AB und Advent an einer Übernahme, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Auch KKR & Co zählt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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