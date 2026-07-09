Berlin (ots) -Werner Graf will den Druck an Schulen reduzieren. Das sagte der Spitzenkandidat der Berliner Grünen für die Abgeordnetenhauswahl am 20. September im Interview mit der Zeitung "nd.DieWoche" (Freitagausgabe). "Wenn man den Spaß am Lernen steigert, wenn es nicht nur Zwang ist, dann lernen die Kinder auch mehr", sagte Graf. Die jährlichen Vergleichsarbeiten, die Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch eingeführt hat, betrachte er mit Skepsis. Man müsse zwar erheben, welche Stärken und Schwächen Schüler haben. "Aber ich würde infrage stellen, ob starre Vergleichsarbeiten der einzige Weg sind, das zu erreichen", so Graf. Hausaufgaben müssten schon während der Schulzeit erledigt werden, forderte der Grünen-Landespolitiker zudem.Die Grünen wollen nach der Wahl die Zahl der Gemeinschaftsschulen verdoppeln, in jedem Bezirk sollen mindestens zwei neue entstehen. "Das ist für uns zentral, weil wir denken, dass die vielen Übergänge und Brüche maßgeblich für den Schulstress verantwortlich sind", sagte Graf. Für ihn sei das auch ein persönliches Thema. Er habe als Schüler vom Gymnasium abgehen müssen, weil er an Latein gescheitert sei. Dadurch sei er von seinem Freundeskreis getrennt worden. "In Mathe war ich super", berichtete Graf. "Aber da habe ich dann nicht mehr die richtige Förderung bekommen."Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6311646