Köln (ots) -Ab 1. September 2026 bietet WDR 5 auch am Abend verlässlich Aktualität und setzt auf mehr Dialog. Möglich wird das durch eine verstärkte Kooperation innerhalb der ARD. Schon jetzt hat sich WDR 5 bei besonderen Ereignislagen immer wieder mit den Infowellen der ARD zusammengeschaltet und gemeinsame Wahlsendungen ausgestrahlt. Einer entsprechenden Programmschemaänderung hat der WDR-Rundfunkrat in der Sitzung am 9. Juli 2026 zugestimmt.Das Angebot am Abend wird zukünftig von Montag bis Donnerstag und am Wochenende mit den Ausgaben der Tagesschau um 20.00 Uhr eröffnet. Im Anschluss läuft ab 20:15 Uhr das Live-Diskussionsformat der ARD "Mitreden! Deutschland diskutiert", bei dem Hörerinnen und Hörer sich zu aktuellen Themen einbringen können (montags und donnerstags). An den anderen Wochentagen kommt ab 20.15 Uhr der ARD Infoabend mit aktuellen Berichten, Interviews und Schwerpunkten (dienstags, mittwochs, samstags und sonntags). Freitags sendet WDR 5 ab 20.15 Uhr die Literaturformate "Westart Lesen" und "Lies mir was vor".WDR-Programmdirektorin Andrea Schafarczyk: "Durch eine verstärkte Kooperation mit den ARD-Inforadios sowie einen zusätzlichen gesellschaftlichen Dialog in den Abendstunden wollen wir WDR 5 zukunftsfähig aufstellen und noch stärker profilieren: WDR 5 ist aktuell, dialogorientiert und meinungsstark. Die Schemaanpassung ist daher ein konsequenter und folgerichtiger Schritt."Auch der Vorabend verändert sich. Das bisherige Kinderprogramm um 19:05 Uhr wird entfallen, da das MausRadio im Zuge des Reformstaatsvertrags als attraktives Angebot im Internet weiterentwickelt werden soll. Stattdessen sendet WDR 5 ab 19:05 Uhr u.a. Mitschnitte von Kabarettveranstaltungen und das "Lokalzeit Stadtgespräch" aus der Region, die somit etwas frühere Sendeplätze erhalten.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6311652