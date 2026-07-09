Citibank drängt in den Goldmarkt. China baut Tresore und das Sentiment ist extrem schlecht. Jan Willhöft zeigt, warum genau diese Mischung für Anleger zur Chance werden könnte.Gold bleibt im Fokus der großen Player. Jan Willhöft von AXINO Capital zeigt auf wallstreetONLINE TV, warum immer mehr Banken in den Goldmarkt drängen. Mit der Citibank will inzwischen die fünfte Bank Transaktionen am Londoner Goldmarkt abwickeln. Für Willhöft ist das ein Signal: Gold wird für das Finanzsystem wieder wichtiger. Gleichzeitig blickt er nach Asien. China baut neue Goldtresore und stärkt seine Rolle im globalen Goldhandel. Indien meldet sich nach einem kurzen Nachfrageschock ebenfalls zurück. Trotz …
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