Mit einer Verspätung von anderthalb Stunden hat um 16 Uhr in Wolfsburg die Aufsichtsratssitzung von VV begonnen. Thema dürfte dabei die von VW-Chef Oliver Blume für ab 2031 avisierten Werksschließungen samt einem Abbau von 50.000 Stellen sein. Nach der Aufsichtsratssitzung will Volkswagen zügig über mögliche Entscheidungen informieren: "Über die Ergebnisse der heutigen Aufsichtsratssitzung und getroffene Entscheidungen werden wir schnellstmöglich informieren", erklärte im Vorfeld ein Konzernsprecher.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe