Recklinghausen (ots) -Wenn Menschen eine Immobilie verkaufen, geht es selten nur um Quadratmeter, Lage und Kaufpreis. Besonders im Ruhrgebiet beobachten Immobilienexperten derzeit eine Entwicklung, die weit über klassische Verkaufsprozesse hinausgeht: Immer häufiger stammen Immobilien aus Erbschaften oder familiären Nachfolgesituationen. Für Eigentümer entstehen dadurch neue Herausforderungen, die weit mehr verlangen als eine Marktwerteinschätzung oder die Veröffentlichung eines Exposés.Marlon Müller, Geschäftsführer der Brummelt & Müller Immobilien GmbH (https://www.bundm-immobilien.de/) aus Recklinghausen, beobachtet derzeit eine spürbare Veränderung in der Art der Anfragen, die das Unternehmen erreichen. Kaufpreise und Zinsen bleiben zwar nach wie vor entscheidende Faktoren für den Immobilienverkauf. Gleichzeitig verzeichnet das Unternehmen zunehmend Aufträge aus besonderen Lebenssituationen, etwa von Erbengemeinschaften, im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit oder nach einer Scheidung. In diesen Fällen stehen neben dem Verkaufserlös vor allem organisatorische Entlastung, rechtliche Abstimmungen und eine einfühlsame Begleitung im Mittelpunkt. Das verändert nicht nur die Anforderungen an Eigentümer, sondern auch an Immobilienmakler. Grundlage dieses Artikels sind Aussagen aus einem ausführlichen Fachgespräch mit dem Unternehmen sowie dessen Vermarktungs- und Beratungsansatz.Der Generationenwechsel erreicht den ImmobilienmarktDeutschland befindet sich mitten in einem demografischen Wandel. Die geburtenstarken Jahrgänge erreichen zunehmend ein Alter, in dem Immobilien vererbt, verschenkt oder aufgrund von Pflegebedürftigkeit verkauft werden.Besonders Regionen wie das Ruhrgebiet sind davon betroffen. Viele Wohnhäuser befinden sich seit Jahrzehnten im Familienbesitz. Kommt es zu einem Erbfall oder zieht ein Angehöriger dauerhaft in eine Pflegeeinrichtung, stehen Familien oft vor Entscheidungen, mit denen sie bislang keinerlei Berührung hatten."In den vergangenen Monaten haben wir überdurchschnittlich viele Aufträge aus Erbschaften erhalten. Oft geht es dabei um Familien, die sich plötzlich mit Themen beschäftigen müssen, die Ihnen vorher nie bewusst waren", erklärt Marlon Müller.Die Folge: Immobilienverkäufe werden zunehmend von emotionalen und organisatorischen Fragestellungen begleitet. Wer sich in einer solchen Situation befindet, sucht häufig weniger den Makler mit dem lautesten Werbeversprechen, sondern vielmehr einen verlässlichen Ansprechpartner, der Orientierung und Unterstützung bietet.Warum Erben andere Bedürfnisse haben als klassische VerkäuferWährend klassische Eigentümer häufig den Verkaufserlös in den Mittelpunkt stellen, stehen Erben oft vor einer völlig anderen Ausgangssituation.Nicht selten wohnen die Beteiligten in verschiedenen Städten. Teilweise bestehen Erbengemeinschaften mit mehreren Beteiligten. Hinzu kommen emotionale Belastungen durch Todesfälle oder langwierige Pflegephasen innerhalb der Familie."Viele Erben legen deutlich mehr Wert darauf, dass ihnen Arbeit abgenommen wird und der gesamte Prozess zuverlässig organisiert wird. Der höchste Verkaufspreis ist wichtig, aber häufig nicht das einzige Entscheidungskriterium", sagt Herr Müller.Aus Sicht vieler Marktteilnehmer ist genau das ein wesentlicher Unterschied zum klassischen Immobilienverkauf. Die Frage lautet nicht nur: Was ist die Immobilie wert? Sondern auch: Wer kümmert sich um Unterlagen, Abstimmungen, Besichtigungen und die Kommunikation mit Interessenten? (Haushaltsauflösungen, Reparaturen und Renovierungen eingeschlossen)Gerade hier zeigt sich, warum Vertrauen in dieser Marktphase an Bedeutung gewinnt.Vertrauen wird wichtiger als große VersprechenDer Immobilienmarkt hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Während in Niedrigzinszeiten nahezu jede Immobilie schnell einen Käufer fand, müssen Verkäufer heute deutlich strategischer vorgehen.Interessenten vergleichen genauer, Finanzierungen werden sorgfältiger geprüft und überzogene Preisvorstellungen führen häufig zu langen Vermarktungszeiten. Die Erfahrung zeigt, dass ein unrealistisch angesetzter Angebotspreis potenzielle Käufer eher abschreckt als zusätzliche Nachfrage erzeugt.Herr Müller sieht deshalb einen grundlegenden Fehler vieler Eigentümer in der Orientierung an Wunschpreisen statt an realen Marktwerten."Kaufinteressenten kennen den Markt heute sehr genau. Wer mit unrealistischen Preisvorstellungen startet, verliert oft wertvolle Zeit und am Ende nicht selten auch Geld." Diese Einschätzung deckt sich mit den Erfahrungen des Unternehmens im Rahmen seiner Marktwertermittlungen.Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Viele Eigentümer haben in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit Maklern gemacht, die hohe Verkaufspreise versprechen, diese später jedoch durch mehrere Preissenkungen korrigieren müssen. Genau diese Problematik wird laut Brummelt & Müller Immobilien von vielen Verkäufern als besonders belastend wahrgenommen und führt statistisch gesehen, zu einem höheren Risiko von Preisreduzierungen und Vermögensverlusten.Warum Spezialisierung in der Immobilienvermittlung zunehmend an Bedeutung gewinntParallel zu den Veränderungen auf dem Markt steigen auch die Anforderungen an Maklerunternehmen.Marlon Müller beschreibt, dass viele Immobilienbüros noch immer nach dem Prinzip arbeiten, dass eine Person sämtliche Aufgaben übernimmt. Von der Akquise über die Bewertung bis zur Vermarktung und dem Verkauf.Brummelt & Müller Immobilien verfolgt bewusst einen anderen Ansatz."Jeder bei uns konzentriert sich auf die Bereiche, in denen er seine größte Stärke hat. Dadurch schaffen wir mehr Qualität, bessere Erreichbarkeit und eine intensivere Betreuung für unsere Kunden."Dieses Modell erinnert eher an spezialisierte Dienstleistungsunternehmen als an klassische Einzelmaklerstrukturen. Während sich ein Teil des Teams auf Eigentümerkontakte und Bewertungen konzentriert, liegt der Fokus anderer Mitarbeiter auf Vermarktung und Verkaufsabwicklung.Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: klare Ansprechpartner und eine strukturierte Prozessführung.Die Perspektive des Käufers verstehenEin weiterer Aspekt, der Brummelt & Müller Immobilien von vielen Wettbewerbern unterscheidet, liegt in der eigenen Investmenterfahrung.Marlon Müller ist selbst seit Jahren als Immobilieninvestor aktiv und hat nach eigenen Angaben hunderte Besichtigungen durchgeführt. Dadurch kennt er die Erwartungen von Käufern nicht nur theoretisch, sondern aus eigener Erfahrung."Bevor wir Makler geworden sind, waren wir selbst Käufer. Dadurch wissen wir sehr genau, welche Informationen Interessenten benötigen und welche Fehler in der Vermarktung immer wieder gemacht werden."Diese Perspektive fließt unter anderem in die Erstellung von Exposés, die Aufbereitung von Objektunterlagen und die Präsentation von Immobilien ein. Professionelle Fotos, virtuelle Rundgänge, strukturierte Informationen und eine transparente Kommunikation gelten heute zunehmend als Standard erfolgreicher Immobilienvermarktung.Immobilienverkauf wird zur Dienstleistung statt zum InseratDie Zeiten, in denen ein Online-Inserat allein ausreichte, um eine Immobilie erfolgreich zu verkaufen, sind vielerorts vorbei.Käufer erwarten heute hochwertige Präsentationen, vollständige Unterlagen und eine professionelle Begleitung während des gesamten Entscheidungsprozesses. Eigentümer wiederum wünschen sich eine verlässliche Betreuung und eine ehrliche Einschätzung ihrer Situation.Genau hier sieht Frau Brummelt die Zukunft der Branche."Menschen wollen keinen Verkäufer, sondern einen Ansprechpartner, der Verantwortung übernimmt und sie durch den gesamten Prozess begleitet." Dieser Gedanke zieht sich durch zahlreiche Gespräche mit Eigentümern und spiegelt sich auch in der Positionierung des Unternehmens wider.Gerade bei sensiblen Themen wie Erbschaften, Scheidungen oder Betreuungsfällen gewinnen Erfahrung und persönliche Begleitung zunehmend an Bedeutung.Ausblick: Der Immobilienmarkt wird menschlicherDer deutsche Immobilienmarkt wird in den kommenden Jahren weiterhin von demografischen Entwicklungen geprägt sein. Viele Experten rechnen damit, dass der Anteil geerbter Immobilien deutlich steigen wird.Für Eigentümer bedeutet das, dass klassische Verkaufsargumente künftig um neue Faktoren ergänzt werden. Vertrauen, Transparenz, Erreichbarkeit und organisatorische Unterstützung werden zunehmend zu entscheidenden Kriterien bei der Wahl eines Immobilienmaklers.Jil Brummelt ist überzeugt, dass genau darin die Zukunft der Branche liegt:"Wer Immobilien nur als Objekt betrachtet, übersieht oft die eigentliche Geschichte dahinter. Gerade bei Erbschaften geht es um Menschen, Familien und oft um Lebensabschnitte, die zu Ende gehen. Diese Verantwortung sollte man nicht unterschätzen."Der Generationenwechsel verändert damit nicht nur den Immobilienbestand in Deutschland, sondern auch die Erwartungen an diejenigen, die Eigentümer durch diesen Prozess begleiten.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.bundm-immobilien.dePressekontakt:Brummelt & Müller Immobilien GmbHAm Lohtor 445657 RecklinghausenTelefon: 02361 9910929E-Mail: info@bundm-immobilien.dePressekontaktredaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Brummelt & Müller Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183016/6311655