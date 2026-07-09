Die zuletzt stark zurückgefallenen Aktien von Siltronic haben am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt - und zwar deutlich. Die Aktien des Waferherstellers legten prozentual zweistellig zu. Im Zuge der jüngsten Korrektur waren die Papiere allerdings auch um rund 30 Prozent zurückgefallen. Die Hintergründe sind durchaus interessant.Die allgemeine Erholung in der Halbleiterbranche gab den Ausschlag, trotz durchaus widersprüchlicher Analystensignale. Denn während Martin Jungfleisch von Exane ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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