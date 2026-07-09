Der Preis je ADR beim New Yorker Zweitlisting von SK HYNIX wird mit 149 $ angegeben, meldete Reuters. Da 10 ADR einer Originalaktie entsprechen, ergibt sich zum aktuellen Dollarkurs für uns ein Preis von 1.304 € je GDR (Global Depositary Receipt).
Heute legte die SK HYNIX GDR (ISIN US78392B1070) in Frankfurt 135 € zu. Kurs Frankfurt 1.440 € (+ 9,9 %). Bei den GDR ist das Verhältnis zur Originalaktie 1: 1. Die Spitze wurde hier am 22. Juni mit 1.725 € gebildet.
Die unterschiedlichen Verhältnisse belegen die Absicht, einen optisch günstigen Preis zu zeigen. Die Originalaktie wurde im Dezember 1996 in Südkorea ausgegeben. Das GDR-Programm startete Ende Oktober 2005 zu einem Bruchteil des heutigen Kurses.
Helmut Gellermann
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Heute legte die SK HYNIX GDR (ISIN US78392B1070) in Frankfurt 135 € zu. Kurs Frankfurt 1.440 € (+ 9,9 %). Bei den GDR ist das Verhältnis zur Originalaktie 1: 1. Die Spitze wurde hier am 22. Juni mit 1.725 € gebildet.
Die unterschiedlichen Verhältnisse belegen die Absicht, einen optisch günstigen Preis zu zeigen. Die Originalaktie wurde im Dezember 1996 in Südkorea ausgegeben. Das GDR-Programm startete Ende Oktober 2005 zu einem Bruchteil des heutigen Kurses.
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