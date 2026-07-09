Die Micron-Aktie kann heute deutlich zulegen und steigt zeitweise um rund +7,8%. Auslöser sind neue Investitionspläne in den USA sowie weiter starke Erwartungen an die Nachfrage nach Speicherchips für KI-Anwendungen. Neue Investitionen sorgen für Fantasie Micron hat angekündigt, seine Investitionspläne in den USA erneut deutlich auszuweiten. Bis 2035 will der Konzern nun insgesamt mehr als 250 Milliarden US$ investieren. Zuvor lag die Planung noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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