Die Deutz-Aktie zeigt sich trotz jüngster Schwankungen weiter interessant. Nach der starken Rallye bis 12,49 € läuft seit Monaten eine Konsolidierung innerhalb einer abwärtsgerichteten Struktur. Nun nähert sich der Titel jedoch wieder einem Bereich, an dem sich entscheiden dürfte, ob der Abwärtstrend bald aufgelöst wird - oder ob die nächste Korrekturetappe folgt. Rüstungsfantasie trifft auf Chartspannung Rudolf Schneider hat die brisante Gemengelage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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