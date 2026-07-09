Der CLARITY Act hat sein selbst gestecktes Ziel nicht erreicht. Der 4. Juli ist verstrichen, ohne dass der US-Senat über den Digital Asset Market Clarity Act abstimmen konnte. Jetzt rückt ein anderes Datum ins Zentrum: der 7. August. Warum der 7. August zählt Der Blick auf den Senatskalender zeigt: Der 7. August ist der letzte reguläre Sitzungstag vor der Sommerpause, die vom 10. August bis zum 11. September dauert. Die Krypto-Interessengruppe Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de