Beim deutschen Autobauer läuft es gerade alles andere als rund. Die VW-Vorzugsaktie verlor heute bis zum frühen Nachmittag 1,8 Prozent auf 71,10 €, und das in einem Marktumfeld, in dem der DAX moderat zulegte. Das ist kein gutes Zeichen. Spardruck von oben, Widerstand von unten Der Aufsichtsrat berät über neue Sparpläne des Vorstands, während IG Metall und Betriebsrat an allen Konzernstandorten bundesweit auf die Straße gehen. Stellenstreichungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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