Wie sieht der Maklerberuf der Zukunft aus? Was müssen Makler leisten können, um ihren Beruf weiterhin nachhaltig ausüben zu können? Und wie wird sich der Markt im gesamten verändern? Das und mehr wurde beim Digitalkongress Maklermarkt 2030+ besprochen. Für Thomas Billerbeck wird vor allem KI eine wichtige Rolle spielen, die Makler ernst nehmen sollten. Durch den demografischen Wandel wird es in den nächsten 10 bis 15 Jahren am Arbeitsmarkt schwierig werden - diese Bewegung wird auch nicht spurlos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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