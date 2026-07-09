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Dow Jones News
09.07.2026 18:33 Uhr
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XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - DAX wieder über 25.000 Punkten

DJ XETRA-SCHLUSS/Etwas fester - DAX wieder über 25.000 Punkten

DOW JONES--Mit einem leichten Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Der DAX erhöhte sich um 0,9 Prozent auf 25.118 Punkte und holte damit knapp die Hälfte seiner Vortagesverluste wieder auf. Die USA griffen in der Nacht zwar wieder Ziele im Iran an, US-Präsident Donald Trump dämpfte am Vortag allerdings seine Aussagen zum Ende eines Waffenstillstands ab und sprach davon, keine vollständige Wiederaufnahme des Krieges zu planen.

Die Ölpreise zeigten sich volatil und pendelten zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fiel um 1,5 Prozent auf 76,89 Dollar.

Im Fokus des Marktes standen Volkswagen (-1,2%) mit ihrer Aufsichtsratsitzung. Der Konzern plant einem Zeitungsbericht zufolge weitreichende Sparmaßnahmen. Diese werde der Vorstand dem Aufsichtsrat auf seiner Sitzung am heutigen Nachmittag vorlegen, darunter die Streichung von mehr als 70.000 Stellen und die Schließung bzw. das Auslaufen von vier Konzern-Werken, berichtet die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Insider.

Beim Optiker Fielmann wurden die Ergebnisse für das zweite Quartal als ordentlich bezeichnet. Nur der Ausblick sei einen Tick gedämpfter ausgefallen wegen der schlechten Verbraucherstimmung in Deutschland. Die Aktien reduzierten sich um 0,9 Prozent. Positiv kam dagegen die erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr von Schott Pharma an. Hier wird mit einem höheren Umsatz und erhöhter Marge gerechnet. Dazu kam noch eine Hochstufung durch RBC Capital. Der Kurs sprang um 13,5 Prozent nach oben. Leicht positiv wurden die Geschäftszahlen von Südzucker (+0,5%) aufgenommen.

Deutz gewannen 6,0 Prozent. Der Motorenhersteller übernimmt die FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft vollständig und verschafft sich damit Zugang zum Geschäft mit kompletten Militärfahrzeugen. Der Kaufpreis liegt bei 1,6 Milliarden Euro und soll zum Teil in neuen Aktien beglichen werden.

Auch Umstufungen sorgten für Bewegung: Bei Siltronic hat Exane BNP das Rating auf "Outperform" nach "Neutral" erhöht. Zusammen mit der marktbreiten Erholung europäischer Chip-Aktien sprangen die Titel um 13,4 Prozent nach oben.

Die an dieser Stelle üblicherweise folgende Tabelle muss aus technischen Gründen leider entfallen. 

=== 
Index     zuletzt* +/- % +/- % YTD 
DAX       25.118  +0,9    2,5 
DAX-Future   25.215  +0,3    1,2 
XDAX      25.093  +0,4    2,1 
MDAX      31.837  +1,0    4,0 
TecDAX      3.825  +2,1    5,6 
SDAX      18.075  +0,9    5,3 
        zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future   125,46 +32,0 
*gerundet 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/sha

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July 09, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)

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