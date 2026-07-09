Im Juni begann nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern auch der kalendarische Sommer. Doch das Börsenwetter blieb ähnlich wechselhaft wie der Turnierverlauf für das deutsche Team, das nach mäßigen Leistungen bereits im Sechzehntelfinale ausschied. Während der deutsche Leitindex DAX nur leicht verlor, brachen MDAX, SDAX und TecDAX regelrecht ein. Obwohl also die Aktienkurse vieler mittelgroßer und kleinerer Unternehmen deutlich unter Druck standen, hielt sich der Monatsverlust beim DWS Concept Platow im Rahmen. Immerhin drei Aktien aus dem Portfolio erreichten sogar Allzeithochs: 2G Energy, Alzchem - und Siemens, die zudem in die Liste der Kernbeteiligungen (siehe Tabelle) aufstieg. Ein weiterer Titel aus dem Fonds (Allianz) schloss im Berichtsmonat immerhin auf dem höchsten Stand seit 26 Jahren. Allerdings konnte nur ein einziger Portfoliobestandteil (Henkel St.) im Juni mehr als 10% Kursgewinn ansammeln. Auf der Verliererseite büßten zehn Papiere prozentual zweistellig ein. Am härtesten traf es Deutsche Telekom, Adesso und Heidelberg Materials. Für diese Kursbewegungen waren Unternehmensergebnisse nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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