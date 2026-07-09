Berlin/Köln (ots) -Zur Verleihung des Annemarie-Renger-Preises des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) 2026 an Iris Berben kamen am 8. Juli 2026 auf Einladung von ASB-Präsidentin Dr. Katarina Barley und ASB-Bundesvorsitzendem Knut Fleckenstein Vertreter:innen aus Politik, Zivilgesellschaft, Medien und dem Arbeiter-Samariter-Bund im Haus der Kulturen der Welt in Berlin zusammen. Das Sommerfest des ASB bot Raum für Begegnung, politische Gespräche und den Austausch darüber, welche Rolle Solidarität, Mitgefühl und demokratische Wachsamkeit für eine lebendige Zivilgesellschaft spielen.Iris Berben erhält Preis für ihr außergewöhnliches Engagement für Menschlichkeit, Toleranz und ein weltoffenes Miteinander"Ich hätte nie gedacht, dass Demokratie in unserem Land noch einmal grundsätzlich infrage gestellt werden könnte. Dass sie sich verändern und immer wieder bewähren muss, war mir klar. Aber dass sie erneut zur Disposition steht, führt zu einer wichtigen Erkenntnis: Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit genauso wenig wie Menschenrechte und Frieden", sagte Berben und betonte auch: "Wir müssen immer wieder darüber nachdenken, wo und wie wir Verantwortung übernehmen können. Vor allem müssen wir uns davor hüten, dass unsere Bequemlichkeit stärker wird als Verantwortung und die Gleichgültigkeit stärker als unser Mitgefühl."Mit dem Annemarie-Renger-Preis würdigt der ASB Menschen, die sich in besonderer Weise für Demokratie, Gemeinwohl und ein solidarisches Miteinander einsetzen. Preisträgerin Iris Berben wurde für ihr jahrzehntelanges gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet. Sie setzt sich seit vielen Jahren gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus ein, unterstützt Initiativen für Zivilcourage und ein weltoffenes Deutschland und macht sich für Erinnerungskultur, Demokratie und Menschlichkeit stark.Berben spendet Preisgeld an israelisch-palästinensisches VerständigungsprojektDas mit 10.000 Euro dotierte Preisgeld spendet Iris Berben an das "Parents Circle Families Forum". In der gemeinnützigen israelisch-palästinensischen Nichtregierungsorganisation haben sich seit 1995 mehr als 600 israelische und palästinensische Familien zusammengeschlossen, die durch Konflikt, Terror und Krieg im Nahen Osten enge Angehörige verloren haben und sich dennoch gemeinsam für Verständigung und Frieden einsetzen.Gesine Schwan würdigt den ASB als gelebte SolidaritätDie Keynote des Abends hielt Prof. Dr. Gesine Schwan. Sie dankte dem ASB für seine Arbeit und stellte die Bedeutung konkreter solidarischer Praxis in den Mittelpunkt. "Ich danke dem Arbeiter-Samariter-Bund für sein Wirken. Das ist gerade in einer Zeit wichtig, in der sich die Haltung verbreitet: Wenn alle an sich denken, ist an alle gedacht. Die Samariterinnen und Samariter zeigen, wie unverzichtbar Solidarität, Hinschauen und Helfen für unser Zusammenleben sind."In ihrer Rede betonte sie den Gedanken des Gemeinsinns: Selbst zu denken, die Perspektive anderer einzunehmen und dennoch gemeinsam zu handeln. Gerade für eine Demokratie, die unter Druck stehe, sei dies von zentraler Bedeutung - ebenso wie die Frage, wie Politik Beteiligung besser ermöglichen kann.Ein Abend im Zeichen gesellschaftlicher Verantwortung"Wir zeigen hier, was Zivilgesellschaft leisten kann, nämlich nicht nur auf Politik zu warten, sondern selbst etwas zu tun", unterstrich ASB-Präsidentin Dr. Katarina Barley. Auch der ASB-Bundesvorsitzende Knut Fleckenstein sah in dem Abend ein starkes Signal für das weitere Engagement des ASB und ergänzte: "Der Abend hat uns als ASB auf besondere Weise bestärkt - durch die große Wertschätzung von Iris Berben ebenso wie von Prof. Gesine Schwan. Zugleich gibt er uns Rückenwind und Mut, uns weiter mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass unsere Gesellschaft zusammenhält und wir Demokratie nicht als selbstverständlich ansehen." Im Anschluss an die Preisverleihung klang das Sommerfest bei Essen, Getränken, Musik und Gesprächen in festlichem Rahmen am Spreeufer aus.Zum Interview mit Iris Berben (https://www.asb.de/news/annemarie-renger-preis-2026-iris-berben)Über den Annemarie-Renger-PreisDer Arbeiter-Samariter-Bund verleiht den Annemarie-Renger-Preis seit 2013 an Persönlichkeiten und Initiativen, die sich in besonderer Weise für Demokratie, Gemeinwohl und ein solidarisches Miteinander einsetzen. Der Preis erinnert an Annemarie Renger, die frühere Präsidentin des ASB und ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages. Er besteht aus einer Skulptur von Markus Lüpertz und einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, das die Preisträgerin oder der Preisträger an eine gemeinnützige Organisation weitergibt.Über den ASBDer Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V. (ASB) ist eine politisch und konfessionell unabhängige Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. Mit rund 1,6 Millionen Mitgliedern unterstützt der ASB Menschen in Not - unabhängig von ihrer politischen, ethnischen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit. Seit mehr als 135 Jahren engagiert sich der ASB unter anderem im Rettungsdienst, Bevölkerungsschutz, in der Pflege, der Kinder- und Jugendhilfe, den Sozialen Diensten sowie in der humanitären Hilfe im In- und Ausland.Pressekontakt:Diana ZinklerFachbereichsleitung Kommunikation und Public AffairsArbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.Telefon: 030/2325786-122Mobil: 0152/247 552 09E-Mail: d.zinkler@asb.de / presse@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6532/6311675