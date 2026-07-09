© Foto: Altaf Qadri - APVor Tagen wurde noch auf schnelle Normalisierung gesetzt. Jetzt preisen Kalshi-Händler ein, dass die wichtigste Energie-Route 2026 nicht zurückkommt.Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist nach der erneuten Eskalation zwischen den USA und dem Iran fast zum Erliegen gekommen. Nachdem Präsident Donald Trump den Waffenstillstand mit dem Iran für "beendet" erklärt und die USA weitere Angriffe gegen iranische Ziele geflogen hatten, brach die zuvor begonnene Normalisierung der weltweit wichtigsten Energie-Route wieder zusammen. Am Mittwoch passierten laut Kpler-Daten nur noch rund 14 Rohstofffrachter die Meerenge in beide Richtungen. In den drei Wochen nach dem vorläufigen Abkommen zur …
Enthaltene Werte: XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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