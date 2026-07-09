© Foto: UnsplashDer US-Dollar wandelt sich dramatisch: Tech-Milliarden ersetzen Staatsanleihen. Warum die Weltleitwährung dadurch riskanter wird und was das für den Euro bedeutet.Der KI-Boom verändert den US-Dollar radikal. Über Jahrzehnte folgte die Finanzierung des US-Leistungsbilanzdefizits einem einfachen, verlässlichen Muster: Ausländische Zentralbanken und staatliche Akteure horteten US-Dollar und legten diese primär in US-Staatsanleihen an. Dieses System bildete das Fundament der globalen Dollar-Dominanz. Das ändert sich nun, denn auf einmal werden ganz andere Faktoren entscheidend für die Dollar-Entwicklung: die Aktienmärkte. Geopolitische Verwerfungen und das Streben nach strategischer Autonomie - …
Enthaltene Werte: XC000A0AEXXX,EU0009652XXX,XC0009659XXXDen vollständigen Artikel lesen
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