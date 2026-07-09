ROYC kündigt heute eine strategische Zusammenarbeit mit PwC Schweden an, um die Digitalisierung der GP-Wertschöpfungskette voranzutreiben. Die Partnerschaft bringt die marktführende Expertise von PwC Schweden beim Aufbau und der Strukturierung von Fonds mit den Plattformfähigkeiten von ROYC zusammen. Ziel ist dabei, die Markteinführungszeit zu verkürzen, manuelle Reibungsverluste in frühen Phasen der Arbeitsabläufe zu beseitigen und das Kundenerlebnis über den gesamten Fondslebenszyklus hinweg für Fondsmanager zu verbessern, ganz gleich, in welcher Rechtsordnung diese tätig sind.

"Die Digitalisierung der Verwaltung von Fondsgeschäften ist schon lange überfällig. Wir arbeiten jeden Tag mit Fondsmanagern an Strukturierungsentscheidungen, regulatorischen Anforderungen und operativer Komplexität, daher können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass die Ineffizienzen in der Anfangsphase real und kostspielig sind. Was mich an dieser Zusammenarbeit begeistert, ist das praktische Ziel dahinter: das Wissen, das wir heute manuell nutzen, über eine Plattform verfügbar zu machen, die GPs vom ersten Tag an nutzen können. Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem ROYC-Team in Stockholm sind schnelle Iterationen möglich, und die Anwendungsbereiche gehen weit über Schweden hinaus."

Femke van der Zeijden Partner, PwC Schweden

PwC ist führend in der Private-Equity-Strukturierung und Fondsgründung und berät weltweit bei rund 40 des Marktes für Fondsgründungen und damit verbundene Strukturen. Dieses fundierte Wissen wird sich jetzt direkt darauf auswirken, wie ROYC seine Funktionen ausbaut. Femke van der Zeijden, Partner bei PwC Schweden, wird die Zusammenarbeit auf Seiten von PwC Schweden vorantreiben und eng mit dem Plattformentwicklungsteam von ROYC in Stockholm zusammenarbeiten. Die Arbeitsabläufe, die digitalisiert werden, sind rechtsraumunabhängig und so aufgebaut, dass Fondsmanager unabhängig von ihrem Standort von ihnen profitieren können.

Der Schwerpunkt der Kooperation liegt auf der frühen Phase der GP-Wertschöpfungskette: angefangen bei der Entscheidung zur Auflegung eines Fonds über die Gründung und Strukturierung der juristischen Person bis hin zur Einführung des Fonds, der laufenden Verwaltung und der Abwicklung. Genau bei diesen Arbeitsabläufen führen manuelle Prozesse, unzusammenhängende Daten und fragmentierte Übergaben derzeit zu einem erheblichen Zeitaufwand für Fondsmanager oft noch bevor der erste LP überhaupt an Bord ist. Durch die Übersetzung der Expertise von PwC im Bereich der Fondsstrukturierung in skalierbare digitale Arbeitsabläufe will ROYC die Verwaltung von Fonds über verschiedene Rechtsordnungen hinweg deutlich beschleunigen, strukturierter gestalten und wettbewerbsfähiger machen.

"Die Abläufe bei Private-Equity-Fonds erfolgen nach wie vor größtenteils über E-Mails, PDF-Dateien und das institutionelle Gedächtnis, was in großem Maßstab jedoch nicht nachhaltig ist. In der frühen Phase der GP-Wertschöpfungskette, angefangen bei Strukturierungsentscheidungen bis hin zur Fondsauflegung, entsteht der größte Zeitverlust, und genau in dieser Phase kann die Digitalisierung den größten Unterschied machen. Das Team von PwC für Fondsgründung und -strukturierung zeichnet sich durch eine umfangreiche Praxiserfahrung aus, und diese Expertise wird ROYC dabei unterstützen, unsere marktführende Plattformlösung weiter auszubauen. Die GPs werden so von etwas wirklich Einzigartigem profitieren: von einer Software, die von Menschen entwickelt wurde, die genau verstehen, wie Fonds tatsächlich aufgebaut werden."

Mathias Leijon CEO und Mitbegründer, ROYC

Über ROYC

ROYC ist eine Private-Equity-Betriebsplattform, die entwickelt wurde, um GPs von der Fondsgründung bis zur Abwicklung zu unterstützen. Die Plattform umfasst Fondsgründung, Verwaltung der Rechtsträger, Onboarding von LPs, KYC, Kapitalabrufe, Ausschüttungen, Schattenbuchhaltung und Berichterstattung und wurde entwickelt, um die manuellen Arbeitsabläufe und isolierten Systeme zu ersetzen, die Fondsmanager in jeder Phase des Fondslebenszyklus ausbremsen. ROYC hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Über PwC

PwC gehört zu den weltweit führenden Netzwerken für professionelle Dienstleistungen und zeichnet sich durch Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung aus. Im Bereich Private Equity berät PwC Fondsmanager weltweit in Fragen der Steuerstrategie, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der operativen Strukturierung und deckt dabei die Fondsgründung sowie damit verbundene Strukturen in verschiedenen Rechtsordnungen weltweit ab.

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Mathias Leijon

Gründer und President, ROYC

mathias.leijon@roycgroup.com