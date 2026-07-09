Das in Limburg ansässige Unternehmen für autonome Fahrzeugtechnologie hat von den belgischen Behörden die Genehmigung erhalten, vollautonomes Fahren (Level 4) auf öffentlichen Autobahnen bis zur Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h zu testen. Ein erster Meilenstein in der EU für die Erprobung lebensrettender autonomer Technologie in Hochgeschwindigkeitsszenarien, in denen Verkehrsunfälle die schwersten Folgen haben.

Aidoptation BV, das Unternehmen für autonome Fahrzeugtechnologie mit Hauptsitz im DronePort in Sint-Truiden, hat vom Föderalen Öffentlichen Dienst Mobilität (FOD) und Verkehr sowie von der Flämischen Agentur für Straßen und Verkehr (AWV) die offizielle Genehmigung erhalten, Tests zum vollständig autonomen Fahren auf öffentlichen Autobahnen durchzuführen. Die Genehmigung umfasst eine Strecke von 100 km auf den Autobahnen E313 und E314 in der Provinz Limburg und markiert den ersten Fall, in dem ein vollständig autonomes Fahrsystem der Stufe 4 bei Autobahngeschwindigkeiten auf öffentlichen Straßen in der Europäischen Union getestet wird.

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Our car driving on the highway. (in manual mode)

In der globalen Automobilindustrie wird Level 4 als autonomes Fahren definiert, das in der Lage ist, alle Fahraufgaben zu übernehmen und die Umgebung ohne jegliches menschliches Eingreifen zu überwachen. Dieser Autonomiestufe unterscheidet sich von den Fahrerassistenzsystemen (ADAS), die von mehreren Automobilherstellern (OEMs) in der Europäischen Union getestet wurden, darunter auch das Tesla FSD, das als Level 2 eingestuft ist und eine ständige Überwachung durch den Fahrer erfordert; der menschliche Fahrer bleibt rechtlich für die Handlungen des Fahrzeugs haftbar. Die Tests werden mit der Elektrofahrzeugplattform "Maserati GranTurismo Folgore" durchgeführt, die Aidoptation mit LiDAR-, Radar- und Kamerasensoren sowie Robotik-Hardware ausgestattet hat, um vollautonomes Fahren bei Autobahngeschwindigkeiten zu ermöglichen.

Die Erteilung der Genehmigung ist ein entscheidender Schritt für Aidoptation auf dem Weg zur Entwicklung lebensrettender autonomer Fahrtechnologie für die schwerwiegendste Kategorie von Verkehrsunfällen: Unfälle bei hoher Geschwindigkeit auf Autobahnen, bei denen ein Fahrzeug bei 120 km/h in den 1,5 Sekunden, die ein durchschnittlicher Fahrer zum Reagieren benötigt, mehr als 50 Meter zurücklegt. Unfälle bei solchen Geschwindigkeiten sind selten, führen jedoch häufig zu Todesfällen oder schweren Verletzungen, Straßensperrungen sowie Sach- und Infrastrukturschäden. Das sichere Umgehen von Hindernissen und Ausweichmanövern zur Unfallvermeidung bei Autobahngeschwindigkeiten als "Edge-Cases" bezeichnet bleibt ein entscheidender Schritt, um das volle Potenzial autonomer Fahrtechnologien auszuschöpfen.

Aidoptation und EdgeDrive

Aidoptation wurde 2025 als kommerzielles Spin-off der Indy Autonomous Challenge (IAC) gegründet, dem weltweit ersten Wettbewerb für autonomes Rennfahren mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Das Ingenieurteam des Unternehmens stellte im Kennedy Space Center in Florida mit einem serienmäßigen Maserati MC20 ohne menschlichen Fahrer an Bord den weltweiten Geschwindigkeitsrekord für autonomes Fahren von 318 km/h (197,7 mph) auf. Das erste kommerzielle Produkt von Aidoptation namens EdgeDrive ist eine vollständig autonome Fahrplattform der Stufe 4, die speziell für den Einsatz auf Autobahnen bei Geschwindigkeiten von 120 km/h und mehr (sofern die Geschwindigkeitsbegrenzungen dies zulassen) entwickelt wurde. Es gewährleistet einen konsistenten und sicheren autonomen Fahrbetrieb genau dann, wenn dies am vorteilhaftesten ist nämlich dort, wo menschliche Reaktionszeiten, Fahrzeugstabilität und geringe Reifenhaftung an ihre Grenzen stoßen und das Unfallrisiko drastisch ansteigt. EdgeDrive nutzt auf First-Principles basierende deterministische Modelle, um sicherheitskritische Szenarien zuverlässig zu bewältigen: Notmanöver, plötzliche Hindernisvermeidung und Reaktionen auf Gefahren bei hoher Geschwindigkeit. Da bei der Entscheidungsfindung keine KI zum Einsatz kommt, sind die Fahrergebnisse vollständig nachvollziehbar und überprüfbar, was Transparenz für Aufsichtsbehörden und Versicherer gewährleistet. Aidoptation wird EdgeDrive als eigenständiges oder integriertes, bewährtes Sicherheitsmodul für Automobilhersteller und Robotaxi-Kunden anbieten, die ihre ODD (Operational Design Domain) für autonome Fahrzeuge der Stufen 3 und 4 auf Autobahnen ausweiten möchten.

Die Bedeutung von Tests unter realen Bedingungen

Tests auf öffentlichen Autobahnen sind ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung sicherer und zuverlässiger autonomer Fahrsysteme. Um sich auf die Erteilung einer Genehmigung vorzubereiten und diese zu erhalten, hat Aidoptation ein Jahr lang umfangreiche Tests seiner Technologie für autonomes Fahren bei hohen Geschwindigkeiten unter realen Bedingungen und bei einer Vielzahl von Wetter- und Fahrbedingungen an mehreren Standorten in Belgien durchgeführt, darunter auf dem Ford Lommel Proving Grounds, der DronePort-Landebahn, dem Circuit de Spa-Francorchamps und dem Circuit Zolder. Die Genehmigung für Tests auf Autobahnen in Belgien ermöglicht es Aidoptation, seine autonome Fahrtechnologie, einschließlich EdgeDrive, unter realen Verkehrsbedingungen zu validieren und damit die umfangreichen laufenden Tests auf Testgeländen und Rennstrecken zu ergänzen. Die Tests werden schrittweise nach strengen Betriebs- und Sicherheitsprotokollen durchgeführt, die mit den belgischen Behörden vereinbart wurden. Dazu gehört ein menschlicher Sicherheitsfahrer, der das Fahrzeug während der Tests jederzeit übernehmen kann. Das Projekt ist bei Ethias, einem der führenden belgischen Versicherer, versichert, dessen Unterstützung die sichere und verantwortungsvolle Durchführung der Tests auf öffentlichen Straßen gewährleistet.

"Als Erste die vollständig autonome Level-4-Technologie auf EU-Autobahnen zu testen, ist ein Meilenstein für Aidoptation, das belgische Innovationsökosystem und die gesamte Branche des autonomen Fahrens. Autonomes Fahren birgt ein enormes Potenzial zur Verbesserung von Sicherheit und Mobilität, doch die kommerzielle Einführung hängt davon ab, dass eine sichere Leistung in den anspruchsvollsten Autobahnszenarien nachgewiesen wird. Die Tests auf öffentlichen Autobahnen werden unschätzbare Daten aus der Praxis liefern, unsere Technologie validieren und unsere Mission vorantreiben, die Zahl der Todesfälle zu senken und die Autobahnen für alle sicherer zu machen."- Paul Mitchell, CEO von Aidoptation

"Als belgischer Versicherer und Partner von Tausenden öffentlicher Einrichtungen, Kommunalbehörden und Rettungsdiensten erleben wir täglich, wie unverzichtbar Sicherheit und Mobilität für die Gesellschaft sind. Deshalb investieren wir in Unternehmen wie Aidoptation. Dessen Technologie hat das Potenzial, unsere Straßen sicherer zu machen und dazu beizutragen, Verkehrsunfälle zu verhindern. Gleichzeitig zeigt Aidoptation, wie Belgien neue wirtschaftliche Stärken im Bereich fortschrittlicher Mobilitätstechnologie entwickeln kann. Auf diese Weise verbinden wir gesellschaftlichen Nutzen mit Investitionen in die Zukunft unseres Landes." - Philippe Lallemand, CEO von Ethias

"Innovationen auf unseren Straßen müssen in erster Linie zu mehr Sicherheit und wirtschaftlichem Fortschritt beitragen. Mit Unternehmen wie Aidoptation verfügt Flandern nicht nur über fundiertes Fachwissen und technologischen Erfindergeist, sondern wir setzen dieses Wissen auch auf der Straße in die Praxis um. Indem wir Tests unter realen Bedingungen ermöglichen, entwickeln wir konkrete Lösungen, die Leben retten können und gleichzeitig unsere Position als europäischer Vorreiter im Bereich der intelligenten Mobilität stärken." - Matthias Diependaele, Ministerpräsident von Flandern

"Autonomes Fahren ist keine Science-Fiction mehr. Weltweit erreichen wir einen Wendepunkt, und Flandern sollte nicht nur folgen, sondern eine Vorreiterrolle übernehmen. Wir verfügen über das Fachwissen, die Unternehmen und den Ehrgeiz, an der Spitze zu stehen. Die Tatsache, dass Aidoptation nun Tests auf den Autobahnen E313 und E314 durchführen kann, zeigt, dass Flandern ein Ort ist, an dem Innovation nicht nur auf Ideen beschränkt bleibt, sondern ihren Weg in die praktische Anwendung findet." Annick De Ridder, Mobilitätsministerin von Flandern

Über Aidoptation

Aidoptation BV ist ein belgisches Softwareunternehmen für autonome Fahrzeuge, das 2025 als kommerzielles Spin-off der Indy Autonomous Challenge gegründet wurde. Das Unternehmen mit Sitz im DronePort Sint-Truiden entwickelt "EdgeDrive", eine Softwareplattform für autonomes Fahren, die das Fahren auf Hochgeschwindigkeitsautobahnen sicherer machen soll. Aidoptation wird von LRM, SFPIM, Ethias Ventures und der Belfius Bank unterstützt.

www.aidoptation.com

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