© Foto: pixabayDie Lage am Eiermarkt ist angespannt. Beim Lebensmitteldiscounter Netto dürfen Kunden derzeit beispielsweise nur zwei Packungen Eier pro Einkauf kaufen.Einzelne Händler haben die Abgabe begrenzt. Als Grund nennt Netto (mit dem Hund im Logo) Lieferengpässe auf dem europäischen Eiermarkt, der Markt begrenz den Verkauf entsprechend in Nord-und Ostdeutschland. Die Lage habe sich aber während der Hitzewelle wieder ein wenig beruhigt, wie gefluegelnews.de berichtet. Eine geringere Nachfrage konnte die geringere Produktion ausgleichen. Aber: Ist die Begrenzung von Netto Zeichen einer tiefergreifenden Eierkrise? Es könnte dem deutschen Frühstücksei an den Kragen gehen: "Tierkrankheiten in …Den vollständigen Artikel lesen
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