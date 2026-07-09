Banyan Software erwirbt und betreibt langfristig aufstrebende Softwarefirmen. Das Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung an WIZE erworben, eine All-in-One-Softwareplattform für Vermögens- und Asset-Management, die sich an Vermögensverwalter, Asset-Manager, Family Offices, Wertpapierhäuser, Pensionsfonds und Privatbanken in ganz Europa und darüber hinaus richtet. Die Anteile der Führungsspitze an WIZE bleiben unverändert. Gemeinsam mit Banyan plant das Unternehmen, in die nächste Wachstumsphase einzutreten und dabei auf dieselben Grundsätze im Hinblick auf Qualität und Kundenbetreuung zu setzen, die WIZE zu dem gemacht haben, was es heute ist.

WIZE wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf. Das Unternehmen wurde ins Leben gerufen, um eine offensichtliche Lücke im Markt für Vermögensverwaltung zu schließen. Es bietet eine einzige, integrierte Plattform für externe Vermögensverwalter und Privatbanken, die Portfoliomanagement, CRM- und Compliance-Workflows sowie das Auftragsmanagement umfasst. WIZE wurde von Gründer, CEO und CTO Cédric Baiker aufgebaut und ist heute der anerkannte Qualitätsführer im Vermögensverwaltungsbereich. Das Unternehmen betreut mehr als 120 Finanzinstitute in 27 Ländern mit einem Team von 60 Mitarbeitern, die in Genf, Zürich und Singapur ansässig sind.

"Wir sind stolz auf die Plattform und den Ruf, den wir uns bei Vermögensverwaltern und Banken in ganz Europa und in weiteren Regionen erworben haben und das ist erst der Anfang. Bei der Entscheidung für Banyan ging es darum, einen Partner zu finden, der diese langfristige Vision teilt. Banyan investiert in Unternehmen, Menschen und Produkte, anstatt kurzfristige Renditen anzustreben. Durch den Zusammenschluss mit Banyan gewinnen wir einen starken Softwarepartner, der uns dabei hilft, die nächste Stufe zu erreichen, und der unseren Kunden und unserem Team Kontinuität gewährleistet. Gemeinsam können wir weiter in andere Märkte expandieren, KI-Funktionen tiefer in die Plattform integrieren und unseren Kunden weiterhin die gleiche Qualität bieten, auf die sie sich seit jeher verlassen haben."

Cédric Baiker Gründer, CEO und CTO von WIZE

"Cédric, Pierre und das WIZE-Team haben etwas geschaffen, das wirklich schwer nachzuahmen ist: eine Plattform, der die unterschiedlichsten Vermögensverwalter vertrauen von unabhängigen Vermögensverwaltern bis hin zu Privatbanken -, wobei jede dieser Gruppen ihre eigenen regulatorischen und operativen Anforderungen hat, die keinen Spielraum für Fehler lassen. Genau diese Bandbreite und die dahinter stehende fundierte Fachkompetenz machen WIZE für uns so attraktiv. Da das Management im Amt bleibt, verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: ein Team zu unterstützen, das diesen Markt besser kennt als jeder andere und keine Grenzen sieht."

Kay-Ingo Greve Operating Partner bei Banyan Software

Die Kunden von WIZE blicken im Hinblick auf die Partnerschaft optimistisch in die Zukunft:

"Wir arbeiten seit vielen Jahren mit WIZE zusammen und kennen das Unternehmen als Innovator, der Wert auf Produktqualität und Kundenservice legt. WIZE ist zu einem strategischen Technologiepartner für die Banque Cité Gestion geworden und unterstützt uns dabei, unsere Abläufe zu optimieren und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen sowie die Standards im Kundenservice zu erfüllen."

"Wir sehen diesem neuen Kapitel mit Banyan Software optimistisch entgegen. Die langfristige Ausrichtung des Unternehmens und sein Engagement für die Förderung herausragender Softwareunternehmen geben uns die Zuversicht, dass WIZE weiterhin innovativ in seine Plattform investieren und seine Position als einer der führenden Technologieanbieter im Bereich Vermögensverwaltung ausbauen wird. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen."

Christophe Utelli CEO von Cité Gestion Private Bank

Über WIZE

WIZE wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltungssoftware für externe Vermögensverwalter, Family Offices, Privatbanken und institutionelle Anleger an. Die integrierte Plattform vereint Portfoliomanagement, Compliance-Workflows und die Anbindung an mehrere Depotbanken und wurde speziell für die regulatorischen Anforderungen des Schweizer und des globalen Marktes entwickelt. WIZE entstand als Spin-off der TeamWork Group, bevor es 2022 zu einem eigenständigen Unternehmen wurde. Erfahren Sie mehr unter: wize.net

Über Banyan Software

Banyan Software ist der ideale langfristige Partner für Softwareunternehmen, die spezielle Branchen, deren Mitarbeiter und deren Kunden betreuen. Der auf einer soliden Kapitalausstattung gründende Ansatz basiert auf dem Kauf, dem Ausbau und dem langfristigen Halten von Unternehmen. Banyan entwickelt weltweit Unternehmen, wobei das Vermächtnis der Gründer gewahrt bleibt. KI-Expertise und operative Disziplin unterstützen die Modernisierung. Banyan betreibt mehr als 100 Portfoliounternehmen in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Erfahren Sie mehr unter: www.banyansoftware.com.

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