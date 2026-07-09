3E übernimmt die Yordas Group und baut damit seine Führungsposition im Bereich Produktkonformität durch die Erweiterung der globalen regulatorischen Inhalte und Fachkompetenz von 3E sowie durch die Ergänzung um REACH-Registrierungsdienstleistungen weiter aus

3E, der führende globale Anbieter von durch Experten entwickelten KI-Compliance-Lösungen für Chemie- und Arbeitssicherheit, Produktverantwortung und nachhaltige Lieferketten, hat heute die Übernahme der Yordas Group bekannt gegeben, eines führenden internationalen Anbieters von wissenschaftlicher Beratung und Dienstleistungen im Bereich regulatorischer Inhalte für Chemikalienmanagement, Produktverantwortung, Nachhaltigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Yordas, dessen Hauptsitz sich in Lancaster im Vereinigten Königreich befindet und das Niederlassungen in Deutschland, Kanada, der Türkei und Japan unterhält, unterstützt globale Marken mit seinen Dienstleistungen in den Bereichen wissenschaftliche Dienstleistungen, regulatorische Intelligenz, Produktkonformität und Gefahrenkommunikation.

Stärkung der Führungsposition von 3E im Bereich globaler regulatorischer Inhalte und Erweiterung seiner Fachkompetenz

Die Übernahme baut die Führungsposition von 3E im Bereich regulatorischer Inhalte weiter aus und vereint zwei Unternehmen, die stolz darauf sind, die branchenweit besten Talente, Experten für fortgeschrittene regulatorische und chemische Themen, zusammenzubringen und aufeinander abzustimmen. Damit wird die Position von 3E als Anbieter von Lösungen für die Produktkonformität mit der branchenweit umfassendsten globalen Abdeckung regulatorischer Inhalte zur Produktkonformität, der fundiertesten regulatorischen und wissenschaftlichen Expertise sowie den fortschrittlichsten KI-gestützten Innovationen weiter gefestigt.

Ausbau der Kompetenzen im Bereich Produktkonformität, Erweiterung der Marktpräsenz und Steigerung des Kundennutzens

Durch die Übernahme wird das Angebot an Lösungen für die Produktkonformität von 3E um neue Funktionen erweitert, einschließlich REACH-Registrierungsdienstleistungen. Durch den Zukauf von Yordas kann 3E nun End-to-End-Dienstleistungen im Bereich der Chemikalienregistrierung anbieten und so Hersteller und Importeure dabei unterstützen, ihren Verpflichtungen gemäß EU REACH, UK REACH und anderen globalen Vorschriften nachzukommen, darunter Korea REACH, Türkiye KKDIK, China REACH/MEE-Verordnung Nr. 12, Ukraine REACH und Taiwan TCCSCA.

Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung und dank seiner internen wissenschaftlichen und technischen Experten kann Yordas alle Phasen des Registrierungsverfahrens unterstützen von der Strategie und Auswahl des Verfahrenswegs über die Erstellung der vollständigen Unterlagen bis hin zum Datenaustausch und der Abstimmung mit Aufsichtsbehörden wie der ECHA. Yordas verwaltet REACH-Registrierungen für über 100 multinationale Unternehmen und sichert den Marktzugang sowie die langfristige Konformität der Lieferkette. Dabei werden alle Dienstleistungen im Rahmen von nach ISO 9001, 27001 und 14001 zertifizierten Managementsystemen erbracht.

Darüber hinaus ergänzt Yordas die Fachkompetenz und Reichweite von 3E in einzelnen Branchen wie Kosmetik, Automotive und Polymere und verstärkt die globale regulatorische Abdeckung von 3E in seinen Kernbranchen, darunter Chemie und Fertigung.

Eine gemeinsame Vision vorantreiben

"Wir haben das Team von Yordas schon immer bewundert und respektiert. Diese hochgradig komplementäre Übernahme trägt zur Verwirklichung der Vision von 3E bei, der vertrauenswürdigste Partner seiner Kunden zu sein, auf den sie sich in einem zunehmend komplexen und globalen regulatorischen Umfeld verlassen können", so Greg Gartland, Chief Executive Officer von 3E. "Durch diesen Zusammenschluss wird 3E das größte Team von Experten für Chemikalienrecht im privaten Sektor verfügen. Die wissenschaftliche Tiefe und die renommierte Fachkompetenz von Yordas stärken das Fundament, auf dem wir unsere Zukunft aufbauen eine Zukunft, in der von Experten kuratierte regulatorische Inhalte und Informationen vertrauenswürdige KI-Lösungen unterstützen, um Geschwindigkeit, Skalierbarkeit sowie beispiellose Transparenz und Problemlösungskompetenz im Bereich der Produktkonformität zu erreichen."

"Yordas hat sich im Laufe von beinahe zwei Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf für wissenschaftliche Genauigkeit und fundierte Fachkompetenz im Bereich der Regulierung erarbeitet, und der Zusammenschluss mit 3E ist der logische nächste Schritt auf diesem Weg", so Jonathan Lutwyche, Chief Executive Officer und Mitbegründer der Yordas Group. "3E teilt unser Engagement, Kunden bei der Navigation durch ein zunehmend komplexes regulatorisches Umfeld zu unterstützen, und die KI-gestützte Plattform des Unternehmens sorgt dafür, dass unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse und Inhalte eine größere Reichweite erzielen und weltweit mehr Unternehmen erreichen."

3E verfolgt auch weiterhin eine aktive und strategisch ausgerichtete Akquisitionsstrategie

Die Transaktion setzt die aktive Akquisitionsstrategie von 3E fort, nachdem das Unternehmen seit seiner Abspaltung von Verisk im Jahr 2022 bereits Toxnot, ChemChain, Chemycal und Quick-FDS übernommen hat.

Über die Yordas Group

Die Yordas Group ist ein führendes internationales Unternehmen für regulatorische Beratung und wissenschaftliche Dienstleistungen. Mit Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt Yordas Hersteller, Importeure und Händler bei der Bewältigung komplexer Anforderungen hinsichtlich der Chemikalien- und Produktkonformität. Yordas wurde mit dem King's Award for Enterprise in International Trade ausgezeichnet. Die firmeneigenen Plattformen der Unternehmensgruppe unterstützen Kunden in den Bereichen globale regulatorische Informationen, Gefahrenkommunikation und wissenschaftliche Dienstleistungen.

Über 3E

3E ist ein auf KI ausgerichtetes Software- und Datenunternehmen, das zuverlässige Compliance- und Nachhaltigkeitsinformationen bereitstellt und es Unternehmen dadurch ermöglicht, sicher, verantwortungsbewusst und mit Zuversicht zu agieren. Das Unternehmen verbindet seit über 35 Jahren fundiertes regulatorisches Fachwissen und Datenwissenschaft mit geprüften, sorgfältig kuratierten Inhalten zu Chemikalien und Rechtsvorschriften, um Hersteller, Chemieunternehmen, Einzelhändler, Pharmaunternehmen und andere stark regulierte Branchen weltweit zu unterstützen. Die Chemikalien- und Regulierungsinformationen von 3E umfassen den gesamten Produktlebenszyklus und lassen sich direkt in die Arbeitsabläufe und Unternehmenssysteme der Kunden integrieren, sodass Teams Risiken reduzieren, Innovationen beschleunigen, die Markteinführung verkürzen und die Transparenz verbessern können. Mit kontrollierten, für Agenten nutzbaren Daten, umfassenden agentenbasierten KI-Lösungen und einer fachkundigen Validierung als Kernstück seines Angebots sorgt 3E bei mehr als 5.000 Kunden weltweit für mehr Sicherheit, verbessert die verantwortungsvolle Unternehmensführung und fördert die Nachhaltigkeit. Erfahren Sie mehr unter www.3Eco.com.

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