SpaceX feierte Mitte Juni einen fulminanten Börsenstart und wurde dank einer eigens für das Unternehmen eingeführten Regel bereits in den Nasdaq 100 aufgenommen. Passend dazu haben eine ganze Reihe von Analysten die Coverage gestartet. Die anfängliche Euphorie ist mittlerweile verflogen. Eine Chance?AKTIONÄR-Leser wissen: Nach der ersten Euphorie im Zuge des Rekord-Börsengangs vom 12. Juni und der bisherigen Bestmarke am dritten Handelstag bei 225,64 Dollar war es für SpaceX in der Folgezeit um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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