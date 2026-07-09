Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto hat die Gesamtmenge der Kryptowährung im Quellcode auf knapp 21 Millionen BTC begrenzt -Â als Schutz vor Inflation. Diese Begrenzung will ein Krypto-CEO jetzt aufweichen. Die Community reagiert reserviert. Anders als staatliche Währungen soll Bitcoin nicht beliebig vermehrt werden können. Das von Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto im Quellcode festgelegte Limit von knapp 21 Millionen BTC soll eine künstliche Knappheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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