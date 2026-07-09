Die neue Anlage im Bundesstaat Washington bietet eine Produktionskapazität von mehr als 30.000 Radargeräten pro Jahr und stärkt damit die industrielle Basis der US-Verteidigungsindustrie

Da Regierungen weltweit ihre Investitionen in Systeme zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (C-UAS) und in die Kurzstrecken-Luftabwehr vorantreiben, gab Echodyne heute die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte für hochmoderne Radargeräte im Bundesstaat Washington bekannt. Damit erweitert das Unternehmen seine Produktionskapazität erheblich, um der rasch wachsenden Nachfrage von Kunden aus den USA und verbündeten Ländern gerecht zu werden.

Angesichts von Millionen von Drohnen, die von beiden Seiten im russischen Krieg in der Ukraine hergestellt und eingesetzt werden, wächst der Bedarf an verbesserter Sicherheit für Verteidigung, nationale Sicherheit und kritische Infrastruktureinrichtungen mit jedem erfolgreichen Angriff und jeder erfolgreichen Abfangaktion. Die geringen Kosten und der hohe Nutzen von Drohnen verändern den Bedarf an Sicherheits- und Überwachungssensoren dramatisch. Und während die "Low-Altitude-Economy" an Fahrt gewinnt, werden Hunderttausende von Drohnen eine Reihe lebensrettender und kommerzieller Missionen durchführen, was eine Sensorinfrastruktur zur Überwachung der Aktivitäten im Luftraum erfordert.

Die neue 86.350 Quadratfuß große Anlage ist ein wichtiger Schritt zur Sicherung der Versorgung mehrerer großer, globaler Märkte. Das Unternehmen hat mit der durchgängigen Fertigung begonnen, die letztendlich mehr als 30.000 Radargeräte pro Jahr produzieren kann - das entspricht mehr als 2.500 Radargeräten pro Monat.

In den kommenden Monaten wird Echodyne den gesamten Fertigungsbetrieb von seinem Hauptsitz an den neuen Standort verlagern und so ein spezielles Fertigungs- und Betriebszentrum schaffen, das ein nachhaltiges Produktionswachstum über das gesamte Radarportfolio hinweg unterstützen kann. Die Investition des Unternehmens in Höhe von 40 Mio. US-Dollar in eine hochmoderne Produktionsstätte geht mit der Schaffung von mehr als 100 neuen Arbeitsplätzen einher; sobald die Anlage ihre volle Produktionskapazität erreicht hat, werden es bis zu 200 sein.

"Unser globaler Kundenstamm verlangt, dass mehr Radargeräte so schnell wie möglich geliefert werden", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "Drohnen treiben einen bedeutenden Wandel voran, sowohl bei der Ermöglichung einer Drohnenwirtschaft als auch bei der Abwehr böswilliger Drohneneinsätze. Während die Radarleistung immer der entscheidende Faktor sein wird, wird die Produktverfügbarkeit sowohl jetzt als auch auf vorhersehbare und beständige Weise im Laufe der Zeit schnell zu einer Anforderung für jeden globalen Anbieter. Der einzige Weg, sich gegen Masse zu verteidigen, ist mit Masse. Das erfordert nicht nur leistungsstarke, wirtschaftliche Radarsysteme, sondern auch die Fähigkeit, diese in großem Maßstab herzustellen."

Die Nachfrage nach leistungsstarken Radarsystemen wächst weiterhin in einem breiten Anwendungsspektrum, darunter UAS-Abwehr, Truppenschutz, Grenzsicherheit, Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung, Schutz kritischer Infrastruktur sowie Einsätze außerhalb der Sichtlinie (BVLOS) für autonome Systeme.

Im Gegensatz zu herkömmlichen elektronisch gesteuerten Array-Radarsystemen, die auf Tausende von Phasenschiebern angewiesen sind, erreicht die patentierte Architektur Metamaterials Electronically Scanned Array (MESA) von Echodyne eine elektronische Strahlsteuerung durch einen grundlegend einfacheren Aufbau. Die Technologie wird unter Verwendung von Standardmaterialien und skalierbaren kommerziellen Prozessen hergestellt und bietet eine hochpräzise Radarleistung bei gleichzeitiger Reduzierung von Größe, Gewicht, Leistungsbedarf, Komplexität und Kosten, die traditionell mit elektronisch gesteuerten Array-Radarsystemen verbunden sind. Das Ergebnis ist ein kompaktes, softwaredefiniertes, kommerziell exportierbares Produkt, das nicht nur auf Leistung, sondern auch auf die Herstellbarkeit im kommerziellen Maßstab ausgelegt ist.

Die neue Anlage bietet rund 74.350 Quadratfuß Fertigungsfläche und 12.000 Quadratfuß Lagerfläche, was eine flexible Produktion über mehrere Radar-Produktlinien hinweg ermöglicht und gleichzeitig die Einführung zukünftiger Produkte unterstützt.

Diese Designphilosophie erstreckt sich auch auf die Fertigung. Anstatt sich auf die traditionelle Verteidigungsproduktion in kleinen Stückzahlen zu verlassen, kombiniert der Fertigungsansatz von Echodyne bahnbrechende Radartechnologie mit kommerziell skalierbaren Produktionstechniken. Die Einfachheit der MESA-Architektur des Unternehmens wurde nicht nur entwickelt, um eine außergewöhnliche Radarleistung zu liefern, sondern auch, um die Herstellbarkeit zu maximieren. So lässt sich die Produktion mithilfe kommerzieller Fertigungsmethoden effizient skalieren und gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität gewährleisten. Der modulare Ansatz des Unternehmens ermöglicht es, die Fertigungskapazitäten flexibel über Produktlinien hinweg einzusetzen, neue Funktionen schnell einzuführen und rasch auf sich ändernde Kundenanforderungen zu reagieren.

Jüngste Programmaufträge und die wachsende internationale Nachfrage unterstreichen die Notwendigkeit einer Erweiterung der Fertigungskapazitäten. Die Radartechnologie von Echodyne ist weltweit in Hunderte von Verteidigungs- und Sicherheitssystemen integriert und unterstützt Plattformen, die von führenden Rüstungsunternehmen wie Anduril, Axon, Moog und der Northrop Grumman Corporation entwickelt wurden.

Zuletzt wurde das Unternehmen als Hauptlieferant für Radarsysteme für die "Small UAS Detection System" (SUADS)-Plattform von Trust Automation ausgewählt, die im Rahmen eines IDIQ-Vertrags (Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity) im Wert von 490 Millionen US-Dollar an die US-Luftwaffe geliefert wird.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine Belegschaft im Zuge der Ausweitung der Fertigungstätigkeiten weiter aufstocken wird.

Über Echodyne

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Hochleistungsradarsystemen für Verteidigungs-, Regierungs- und kommerzielle Marktanwendungen. Das Unternehmen kombiniert die patentierte Metamaterialien-Elektronisch-Gesteuerte-Array-Technologie (MESA) mit leistungsstarker Software und maschinellem Lernen, um hochpräzise Situationsdaten zu liefern, die Aktivitäten in der Luft und an der Oberfläche mit unübertroffener Geschwindigkeit, Genauigkeit und Präzision lokalisieren. Die Produkte von Echodyne haben sich bei Militärs, Behörden, Integratoren und kritischen Infrastrukturen auf der ganzen Welt bewährt und genießen großes Vertrauen. Sie setzen neue Maßstäbe für kommerzielle Hochleistungsradare. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Kirkland, Washington, USA, und wird unter anderem von Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford und Northrop Grumman unterstützt. Sehen Sie sich das Radar in Aktion auf Echodyne.com an.

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