Hydrographisches Referenzsystem der nächsten Generation liefert beispiellose Detailgenauigkeit für die Analyse von Einzugsgebieten und Flussnetzen

Esri und seine weltweiten Partner haben HydroSHEDS v2 mit hochauflösenden hydrografischen Daten für Nord-, Mittel- und Südamerika auf den Markt gebracht.

Die Initiative wurde gemeinsam mit dem World Wildlife Fund in den USA, der McGill University und Confluvio Consulting in Kanada sowie dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entwickelt und steht für eine weltweite Zusammenarbeit in den Bereichen Hydrologie und Geoinformatik.

HydroSHEDS v2 nutzt TanDEM-X-Höhenmessdaten und Arc Hydro-Workflows, um genauere Entwässerungsnetze, Grenzen von Einzugsgebieten und hydrologische Verbindungen darzustellen.

Die Datensätze dienen als Grundlage für Anwendungen wie Hochwasserrisikobewertungen, Studien zur Klimaresilienz, systematische Naturschutzplanung, Wasserressourcenmanagement und umweltbezogene Entscheidungsfindung.

Die HydroSHEDS v2-Datensätze sind über ArcGIS Living Atlas verfügbar. Im Rahmen einer schrittweisen Einführung sind weitere weltweite Veröffentlichungen geplant.

Esri hat HydroSHEDS v2 erstmals öffentlich zugänglich gemacht. Confluvio Consulting leitete die Entwicklung des Basisdatensatzes für HydroSHEDS v2 in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und Esri, dessen GIS-Technologie (Geographic Information System) den Nutzern die Daten bereitstellen wird. Dieses hydrografische Rahmenwerk, das eine bedeutende Innovation im Bereich der globalen hydrografischen Kapazitäten darstellt, ist das Ergebnis einer vom World Wildlife Fund (WWF) und der McGill University initiierten Zusammenarbeit.

HydroSHEDS v2 wird ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen unterstützen, darunter Hochwasserrisikobewertungen, den Schutz von Süßwasserökosystemen, Infrastrukturplanung, Wasserressourcenmanagement, Umweltmodellierung, wissenschaftliche Forschung und operative Entscheidungsfindung.

Die erste Version von HydroSHEDS v2 bietet eine umfassende hydrographische Abdeckung für Nord-, Mittel- und Südamerika und markiert den Beginn einer schrittweisen weltweiten Einführung. Durch die Bereitstellung dieser Datensätze über ArcGIS Living Atlas ermöglicht Esri GIS-Fachleuten, Wissenschaftlern, Umweltorganisationen und Wasserwirtschaftsverantwortlichen den Zugriff auf detaillierte und einheitliche hydrographische Informationen für Analysen und Entscheidungsfindungen.

"HydroSHEDS v2 stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung hydrografischer Daten und der internationalen Zusammenarbeit dar", sagte Sean Breyer, Leiter von ArcGIS Living Atlas. "Durch die Kombination hochauflösender Höhendaten, der Verarbeitungsfunktionen von Arc Hydro und der Zugänglichkeit von ArcGIS Living Atlas unterstützen wir Forscher, Regierungen, NGOs [Nichtregierungsorganisationen] und andere Organisationen dabei, die Wasserressourcen in ganz Amerika und letztendlich weltweit besser zu verstehen und zu verwalten."

"HydroSHEDS v2 bietet eine wichtige neue Grundlage für die Hydrologie, den Naturschutz und die Wasserwirtschaft", sagte Bernhard Lehner, außerordentlicher Professor an der McGill University und Mitgründer von Confluvio. "Die offene Bereitstellung dieser Datensätze über ArcGIS Living Atlas wird Innovationen beschleunigen und eine bessere Entscheidungsfindung für Süßwassersysteme weltweit unterstützen."

HydroSHEDS gilt seit langem als eines der weltweit am häufigsten genutzten hydrographischen Referenzsysteme. Diese neue Version stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da sie das hochauflösende globale Höhenmodell TanDEM-X des DLR sowie fortschrittliche Verarbeitungsabläufe nutzt. Mit HydroSHEDS v2 können Nutzer genauere, umfassendere und weltweit konsistente Darstellungen der Entwässerungssysteme der Erde erstellen.

Um mehr über HydroSHEDS v2 zu erfahren und auf Datensätze zuzugreifen, besuchen Sie: https://livingatlas.arcgis.com oder https://www.hydrosheds.org.

Über Esri

Esri, der weltweit führende Anbieter von Software für geografische Informationssysteme (GIS), Standortinformationen und Kartierung, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial von Daten auszuschöpfen, um Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Esri wurde 1969 in Redlands im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet. Die Software des Unternehmens wird von Hunderttausenden von Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, darunter Fortune 500-Unternehmen, staatliche Stellen, gemeinnützige Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem bahnbrechenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz zur Lösung einiger der komplexesten Probleme der Welt nutzen, indem sie diese in den entscheidenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns auf esri.com.

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