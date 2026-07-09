Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag im Handelsverlauf überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche erholten sich nach der jüngsten Schwäche teils kräftig. Davon wurde der technologielastige Nasdaq 100 nach oben getrieben, der um 1,62 Prozent auf 29.727,10 Zähler stieg. Rückenwind erhielten die Aktienbörsen von wieder fallenden Preisen für Energieträger wie Öl und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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