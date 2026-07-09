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Die Bitcoin Prognose gerät am 9. Juli 2026 unter massiven Druck, als BTC auf rund 62.850 Dollar fällt. US-Streitkräfte haben iranische Ziele in der Straße von Hormus angegriffen, und der Iran meldete Vergeltungsschläge auf 85 US-Standorte. Der Fear and Greed Index steht bei 22 und zeigt extreme Angst. Im Juni verloren Bitcoin-ETFs 4,06 Milliarden Dollar und markierten damit den schlimmsten Abflussmonat seit ihrer Einführung. Gleichzeitig kauften Whale-Wallets in zwei Wochen 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar. Welchen Weg nehmen die Kurse von diesem Wendepunkt?

Bitcoin Prognose nach geopolitischem Schock und institutionellem Rückzug

Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist am 7. Juli zusammengebrochen, als US-Streitkräfte Luftangriffe auf iranische Ziele in der Straße von Hormus durchführten. Iran meldete daraufhin Angriffe auf 85 US-Militärstandorte in Bahrain und Kuwait, wie Yahoo Finance berichtete. Die geopolitische Eskalation löste Liquidationen von über 400 Millionen Dollar aus und trieb Anleger aus Risikoanlagen. BTC eröffnete am 9. Juli bei 62.233 Dollar, 1,7 Prozent unter dem Vortag, und erholte sich leicht auf 62.850 Dollar. Die Bitcoin Prognose leidet unter dem Zusammentreffen von Geopolitik, hohen Zinsen und schwindender ETF-Nachfrage.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten im Juni Nettoabflüsse von 4,06 Milliarden Dollar, den höchsten Monatswert seit ihrer Einführung, wie CoinGabbar unter Berufung auf CoinDesk meldete. BlackRocks IBIT war für 75 Prozent der Rücknahmen verantwortlich. Kumuliert überschreiten die Abflüsse seit Jahresbeginn 5,4 Milliarden Dollar, während die achte Woche in Folge Nettoabflüsse zeigte. Anfang Juli kehrte sich der Trend kurz um, als 510 Millionen Dollar in drei Tagen zuflossen, bevor die Iran-Eskalation erneut Abflüsse auslöste. Die Bitcoin Prognose hängt davon ab, ob sich dieser Zufluss-Trend verfestigt oder nur eine kurze Gegenbewegung bleibt.

Whale-Wallets kauften in den zwei Wochen bis Anfang Juli mehr als 270.000 BTC im Wert von 16,7 Milliarden Dollar, während die Spot-Prämie negativ blieb. Institutionelle verkaufen und Großanleger kaufen gleichzeitig, ein Muster, das in früheren Zyklen nahe Kursböden auftrat. Bernstein hält an einem Kursziel von 150.000 Dollar für 2026 fest, und Standard Chartered sieht denselben Wert bis Jahresende, hat aber frühere Ziele von 300.000 Dollar gesenkt.

Die BTC-ECHO-Expertenumfrage unter 55 DACH-Insidern ergibt einen Durchschnitt von 82.373 Dollar bis Oktober 2026. Selbst bei 150.000 Dollar bietet BTC von 62.000 Dollar aus rund 140 Prozent Rendite über Monate verteilt. Diese Bitcoin Prognose fordert Geduld, doch genau in Phasen extremer Angst entstehen die Einstiege, die im Rückblick die besten Ergebnisse liefern.

Pepeto sammelt Kapital, während die Bitcoin Prognose wankt

Der ETF-Verkaufsdruck offenbart eine wichtige Erkenntnis. Selbst die größten institutionellen Bitcoin-Käufer brauchen jetzt Liquidität, und die Bitcoin Prognose hängt von Kräften ab, die kein einzelner Halter kontrolliert. Pepeto bildet einen eigenständigen Marktplatz, auf dem jeder Handel durch professionelle Werkzeuge vor kostspieligen Fehlern geschützt wird.

PepetoSwap wickelt jeden Token-Tausch ohne eine einzige Gebühr ab, sodass nach jedem Handel mehr Kapital in der Wallet verbleibt. Gleichzeitig durchsucht ein Scanner jeden Vertrag nach roten Flaggen, bevor sich auch nur ein Dollar bewegt. Beide Werkzeuge arbeiten bereits jetzt und verbinden sich zu einem Marktplatz, auf dem der gebührenfreie Tausch und die Vertragsprüfung zusammenwirken, um Verluste zu vermeiden. Genau diese Infrastruktur fehlt den meisten Projekten, die während einer schwachen Bitcoin Prognose starten.

Das Projekt zog mehr als 10 Millionen Dollar an, obwohl der Fear and Greed Index auf dem tiefsten Stand des Jahres lag. Das unabhängige Sicherheitsunternehmen SolidProof hat jede Zeile Code einer vollständigen Prüfung unterzogen und die Verträge als sicher zertifiziert, bevor der Verkauf begann. Diese Kapitalsumme während extremer Angst ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kalkulierter Überzeugung einer Gemeinschaft, die das Listing als den Katalysator betrachtet.

Fachleute erwarten deutliche Kursgewinne, wenn das bestätigte Binance-Listing den Einstiegspreis durch einen öffentlichen Marktpreis ersetzt. Im vorherigen Zyklus verwandelten frühe Käufer wenige Tausend Dollar in sechsstellige Summen, und jeder sagt heute, er hätte größere Positionen aufbauen sollen. Die Bitcoin Prognose mag sich über Monate entfalten, doch Presale-Einstiege komprimieren diese Zeitlinie auf ein einziges Event. Angstphasen schaffen die günstigsten Einstiege, weil der Markt rational handelnde Käufer mit Abschlägen belohnt. Wer jetzt handelt, sichert sich den Pepeto Einstieg, bevor das Listing diesen dauerhaft durch einen höheren Preis ersetzt.

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Fazit

Die Bitcoin Prognose steht nach der Iran-Eskalation und Rekord-ETF-Abflüssen unter erheblichem Druck. BTC bei 62.000 Dollar braucht Monate günstiger Bedingungen, um die Analystensziele von 150.000 Dollar zu erreichen. Pepeto bietet dagegen einen Einstieg, bei dem ein bestätigtes Listing die Kurslücke schließt, für die der BTC-Kurs Jahre benötigt. Jede vergangene Angstphase hat die Wallets belohnt, die gegen den Strom gehandelt haben. Die offizielle Pepeto-Website verzeichnet tägliche Zuflüsse, während die Bitcoin Prognose auf bessere Zeiten wartet. Das Presale-Fenster endet mit dem Listing, und ab diesem Moment gilt ein Preis, den frühe Käufer nie zahlen mussten.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für Ende 2026?

Bernstein und Standard Chartered sehen 150.000 Dollar als Kursziel für Ende 2026. Die BTC-ECHO-Expertenumfrage ergibt einen Durchschnitt von 82.373 Dollar bis Oktober 2026. Die Erholung hängt von der Rückkehr institutioneller ETF-Zuflüsse und geopolitischer Entspannung ab.

Warum fließt Kapital während des BTC-Crashs in den Pepeto-Presale?

Der Presale hat mehr als 10 Millionen Dollar eingenommen, während der Markt in extremer Angst verharrte. Das bestätigte Binance-Listing ermöglicht Renditen, die BTC von 62.000 Dollar aus nicht erreichen kann. Alle Informationen finden Sie auf pepetocoin.com (pepetocoin.com).