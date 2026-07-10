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Die Cardano Prognose steht im Juli 2026 vor einer seltenen Konstellation. ADA notiert bei 0,18 Dollar, während Wal-Wallets mittlerweile 67 Prozent des gesamten Angebots kontrollieren. Clearstream, die Verwahrtochter der Deutschen Börse, nahm den Token am 7. Juli in ihr reguliertes Depot auf. Gleichzeitig fiel das Open Interest der ADA-Futures um acht Prozent in 24 Stunden. Institutionelle Schienen entstehen, doch der Token steht 94 Prozent unter dem Allzeithoch. Bestimmt die Akkumulation der Wale die Cardano Prognose für die zweite Jahreshälfte, oder bleibt der Kurs an einer Widerstandsmauer hängen?

Cardano Prognose zwischen Clearstream-Depot und abflauendem Derivatemarkt

Clearstream erweiterte am 7. Juli seine digitale Verwahrung um Cardano und bietet institutionellen Anlegern eine MiCA-konforme Lösung für den ADA-Zugang laut CoinMarketCap. Diese Entscheidung folgt der wachsenden Nachfrage von Banken und Vermögensverwaltern nach regulierten Wegen in Kryptowerte. Seit dem Kurstief am 23. Juni kamen über 15.000 neue Wallets mit ADA-Beständen hinzu. Die Cardano Prognose erhält durch diese Wallet-Expansion ein positives Signal.

Wal-Wallets mit Beständen zwischen 10 Millionen und 100 Millionen ADA erhöhten ihren Anteil am Gesamtangebot auf 38,13 Prozent zum Monatsende Juni. Insgesamt kontrollieren große Wallets nun 67 Prozent des ADA-Angebots, den höchsten Wert seit 2020. ADA handelt bei 0,18 Dollar und stößt bei 0,19 Dollar auf eine Widerstandszone, wo der 50-Tage-EMA und das obere Bollinger Band zusammenlaufen. Das Open Interest der Futures sank laut CryptoNews um acht Prozent auf 434 Millionen Dollar, und die Funding Rate fiel von 0,0093 auf 0,0029 Prozent. Long-Liquidationen machten 1,26 Millionen der 1,66 Millionen Dollar an Auflösungen aus.

Der Van Rossem Hard Fork bringt Protocol Version 11 mit Plutus-Verbesserungen auf das Testnet, und über 89 Prozent der Blöcke stammen von v11-fähigen Nodes. Das Leios-Scaling-Upgrade zielt auf einen Sprung von 10 auf 500 Transaktionen pro Sekunde. Changelly prognostiziert einen Juli-Durchschnitt von 0,171 Dollar und ein Maximum von 0,262 Dollar für Dezember.

Die Cardano Prognose bleibt bei einem Fear and Greed Index von 24 in einem Umfeld extremer Angst gefangen. Selbst eine Rückkehr zum Allzeithoch von 3,09 Dollar wäre ein Anstieg von über 1.600 Prozent, ein Ziel, das kein seriöses Modell für 2026 stützt. Wenn die Rendite bei einem Large Cap an solche Hürden gebunden bleibt, richtet sich der Blick auf Einstiege, die nicht auf jahrelange Zyklen warten.

Cardano Prognose, Pepeto und der Presale mit anderer Renditeformel

Während die Cardano Prognose an Wal-Akkumulation und Skalierung hängt, baut Pepeto die Handelsplattform, die der Markt in dieser Phase braucht. Ob Halter Token zwischen Blockchains bewegen oder neue Käufer zum ersten Mal in Meme-Coins einsteigen, die Nachfrage nach kostenfreien Handelswerkzeugen bleibt in jedem Zyklus konstant. Die Cardano Prognose hängt an Upgrades, die Jahre dauern, doch ein Presale komprimiert den Zeithorizont auf ein einzelnes Listing-Ereignis.

PepetoSwap wickelt jeden einzelnen Handel ab, ohne dafür Gebühren zu berechnen, und dieser Unterschied verändert die Renditerechnung bei jeder Position. Auf herkömmlichen Börsen fließt ein Teil jedes Gewinns an die Plattform, doch PepetoSwap kehrt diese Dynamik um und lässt den vollen Ertrag in der Wallet des Anlegers. Die Cross-Chain Bridge ergänzt diesen Vorteil und verschiebt Token zwischen verschiedenen Blockchains ohne Transferkosten, sodass Kapital dorthin fließt, wo die nächste Gelegenheit wartet.

Das Projekt bleibt in Aufwärts- und Abwärtsmärkten relevant, weil gebührenfreier Handel und kostenlose Transfers bei jeder Kursbewegung gefragt sind. Diese dauerhafte Nützlichkeit gibt dem Token einen Boden, den ältere Coins nicht bieten, und eine Obergrenze, die weit über das hinausgeht, was ein Large Cap bei seiner Bewertung liefern kann. Mehr als 10 Millionen Dollar sammelten sich im Pepeto-Presale, während extreme Angst den Markt lähmte, und diese Zuflüsse bei Schwäche zeigen, wohin erfahrene Wallets ihr Vertrauen lenken.

Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Entwicklerteam hinter einer Plattform, deren vollständiger Code von SolidProof vor dem Presale-Start in einem unabhängigen Audit geprüft und als sicher bestätigt wurde. Analysten betrachten das erwartete Binance-Listing als das einzelne entscheidende Ereignis für die Rendite dieses Zyklus. Solange der Presale läuft, bleibt der früheste Zugang offen, und sobald der Listing-Preis feststeht, ersetzt er die Cardano Prognose als die Zahl, die den Ertrag aus diesem Einstieg definiert.

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Fazit

Die Cardano Prognose zeigt einen Token, bei dem Wale auf historischen Tiefs akkumulieren und echte Upgrades näher rücken, doch die Rendite von ADA bleibt an den Rahmen gebunden, den ein Presale in einem Listing-Ereignis sprengen kann. Pepeto vereint die seltenste Mischung dieses Marktes mit einer funktionierenden Börse, einer geprüften Codebasis und einem erwarteten Listing. Die Wallets im Presale haben gehandelt, weil das Listing das Ereignis ist, das die Ergebnisse definiert. Wer diesen Einstieg verpasst, wird beobachten, wie andere die Gewinne aus einer Position einfahren, die zu diesem Preis nicht wiederkehrt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wohin das Kapital fließt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Cardano Prognose für das zweite Halbjahr 2026?

Die Cardano Prognose von Changelly sieht einen Juli-Durchschnitt von 0,171 Dollar und ein Dezember-Maximum von 0,262 Dollar, während der Widerstand bei 0,19 Dollar die kurzfristige Obergrenze bildet.

Warum zieht der Pepeto-Presale während der Marktschwäche Kapital an?

Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar bei extremer Marktangst, weil die Plattform eine funktionierende Börse und eine Cross-Chain Bridge bietet, die von SolidProof vollständig geprüft wurde. Die offizielle Website unter pepetocoin.com zeigt den aktuellen Presale-Zugang vor dem erwarteten Börsenstart.