Spezialisierte KI-Agenten machen Optimierung für alle Nutzer zugänglicher

Gurobi Optimization, LLC, der Anbieter im Bereich Decision-Intelligence-Technologie, gab heute die Einführung des Gurobi Intelligence Hub bekannt der neuen Plattform für Gurobis KI-gestützte Optimierungsagenten. Der Intelligence Hub soll Anwender:innen dabei helfen, Optimierungsmodelle effektiver zu erstellen, zu verstehen, mit ihnen zu arbeiten und Fehler in ihnen zu beheben.

Die spezialisierten Experten des Hubs nutzen gemeinsam generative KI, um Anwender durch die Arbeitsabläufe des gesamten Optimierungslebenszyklus zu führen und diesen intuitiver zu gestalten.

Der Modeler kombiniert geführte Arbeitsabläufe mit der Optimierungsexpertise von Gurobi, um den Weg vom geschäftlichen Problem zum produktionsreifen Optimierungsmodell zu ebnen. In einem iterativen Prozess hilft er dabei, Anforderungen zu verfeinern, Annahmen zu validieren und Abnahmetests zu entwickeln. Dadurch gibt der Modeler Anwendern die Gewissheit, dass ihr Modell es präzise abbildet.

Der Explainer unterstützt Anwender:innen bei der Interpretation von Modellinstanzen, indem er die analytischen Fähigkeiten von Gurobi mit dem geschäftlichen Kontext verbindet. Das ermöglicht es ihnen, Modelle schneller verstehen, Unmöglichkeit effizienter diagnostizieren und über natürliche Sprache mit ihrem Modell interagieren.

Gurobot, bereits 2025 eingeführt und nun Teil des, bietet sofortigen Zugriff auf Optimierungsanleitungen, Best Practices, Tipps zur Fehlerbehebung und vieles mehr. Wird zusätzlich menschliche Unterstützung benötigt, können Nutzer:innen mit einer kommerziellen Lizenz Gurobot-Chats direkt zu formellen Support-Tickets eskalieren.

Darüber hinaus führt Gurobi einen lokalen MCP-Server (Model Context Protocol) ein, mit dem sich die Agenten unkompliziert in bestehende, KI-gestützte Entwicklungsumgebungen integrieren lassen.

"KI verändert die Art und Weise, wie Menschen mit komplexen Technologien interagieren und wir sind überzeugt, dass die mathematische Optimierung von genau diesem Wandel profitieren sollte", sagt Dr. Oliver Bastert, CTO bei Gurobi. "Mit dem Intelligence Hub verbinden wir generative KI-Technologie mit jahrzehntelanger Erfahrung, um mehr Menschen dabei zu helfen, Optimierungsmodelle souveräner zu nutzen ohne die Genauigkeit und Entscheidungsqualität zu beeinträchtigen, auf die sich Unternehmen verlassen."

Zum Zeitpunkt der Einführung befindet sich der Modeler in der Beta-Phase; Explainer und Local MCP sind experimentelle Funktionen, die Nutzern:innen zum Ausprobieren und Bewerten zur Verfügung stehen. Funktionsumfang, Benutzererfahrung und Leistungsspektrum können sich bis zur allgemeinen Verfügbarkeit noch ändern. Weiterführende Informationen über den Intelligence Hub und FAQ finden Sie hier.

Über Gurobi

Gurobi ist ein weltweit führender Anbieter von Optimierungssoftware, der Unternehmen dabei unterstützt, komplexe, reale Entscheidungsfragen fundiert zu lösen und die optimale Vorgehensweise zu bestimmen. Als integrale KI- Technologie, nutzt Gurobi mathematische Optimierung, um Daten in zuverlässige, vertretbare Entscheidungen zu überführen.

Organisationen aus unterschiedlichsten Branchen setzen Gurobi ein, um Lieferketten zu optimieren, Ressourcen effizient zu planen, Preise zu gestalten und Risiken gezielt zu steuern. Auch hochkomplexe Systeme lassen sich damit realitätsnah modellieren, um tragfähige Entscheidungen schneller zu treffen.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Amerika, Europa und Asien vertreten. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus mehr als 40 Branchen, darunter SAP, Air France und die National Football League. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter der +1 713 871 9341.

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