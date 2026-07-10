Ein Investorenkonsortium unter der Leitung von B Capital, dem auch CalPERS angehört, wird langfristiges Kapital bereitstellen, um die Kundenkompetenzen von Russell Investments auszubauen und Innovationen voranzutreiben

Russell Investments, der globale Anbieter von Anlagelösungen, hat heute bekannt gegeben, dass ein Investorenkonsortium (das "Investorenkonsortium") unter der Leitung von B Capital, einer globalen Multi-Stage-Investmentgesellschaft, zu dem auch das California Public Employees' Retirement System ("CalPERS") gehört, sich darauf geeinigt hat, das Unternehmen von TA Associates ("TA") und Reverence Capital Partners ("RCP") zu erwerben. Die Transaktion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Russell Investments über ein weltweit verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, AUM) von über 416 Milliarden US-Dollar verfügt und in den letzten zwei Jahren ein organisches Wachstum von mehr als 15 verzeichnet hat.

Russell Investments ist seit über 90 Jahren ein zuverlässiger, unabhängiger Partner für seine Kunden. Sein offenes Architekturmodell umfasst Portfoliolösungen, die auf dem gesamten Spektrum der Vermögensverwaltungsbranche in öffentlichen und privaten Märkten basieren. Mit einer gemeinsamen Vision für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens stellen die neuen Eigentümer Russell Investments langfristiges Kapital, führende Technologieexpertise und Erfahrung beim Ausbau von Unternehmen der nächsten Generation in sich wandelnden Branchen zur Verfügung.

"Menschen beim Aufbau langfristiger finanzieller Sicherheit zu unterstützen, ist eine der entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit", so Zach Buchwald, CEO von Russell Investments. "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit diesen Investoren von Weltklasse, mit denen wir eine langfristige Anlagephilosophie sowie die Überzeugung teilen, dass Investitionen das Leben der Menschen nachhaltig verbessern können. Gemeinsam mit unseren Kunden werden wir eine Zukunft erschaffen, in der mehr Menschen Zugang zu der Expertise und den Anlagelösungen haben, die sie zum Erreichen ihrer Ziele benötigen."

Mit der Unterstützung des Investorenkonsortiums möchte Russell Investments seinen offenen Architekturansatz durch Technologie, mehr Individualisierung, Analysen und einen verbesserten Zugang auf weitere Anleger ausweiten. Das Unternehmen wird auch weiterhin in die Expertise und die Fähigkeiten investieren, die erforderlich sind, um branchenführende Portfolios in großem Maßstab bereitzustellen. Darüber hinaus sieht das Unternehmen erhebliches Wachstumspotenzial in seinen Kerngeschäftsbereichen: institutionelles Outsourcing, Implementierung von Portfolios, personalisierte Lösungen und Modellportfolios, steueroptimiertes Investieren sowie selbstgesteuertes Investieren im Rahmen eines Multi-Manager-Konzepts.

"Als globale Investoren in transformative Technologien sind wir der festen Überzeugung, dass die Zukunft der Vermögensverwaltung an der Schnittstelle zwischen Anlageexpertise, personalisierter Kundenbetreuung und Innovation liegt", so Eduardo Saverin und Raj Ganguly, Mitbegründer und Co-CEOs von B Capital. "Von OCIO und Pensionsberatung bis hin zu innovativen Indizes und Smart Beta: Russell Investments war schon immer ein zukunftsweisendes, auf dem Vertrauen der Kunden aufbauendes Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Zach und dem gesamten Team, um den Menschen überall auf der Welt noch fortschrittlichere Technologien und eine beziehungsorientierte Anlagepolitik anbieten zu können."

Anton Orlich, Deputy Chief Investment Officer bei CalPERS, sagte: "Russell Investments hat ein renommiertes globales Franchise aufgebaut, dessen Wurzeln in exzellenter Anlagepolitik und hervorragendem Kundenservice liegen. Wir sind der Ansicht, dass die Partnerschaft und die gemeinsame Vision von Russell Investments und dem Investorenkonsortium eine hervorragende Gelegenheit zum Aufbau eines Vermögensverwalters der nächsten Generation bieten. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen bei der Erweiterung des Zugangs zu innovativen Anlagelösungen, der Beschleunigung des Wachstums und der Mitgestaltung der Zukunft des Investierens zu unterstützen."

Nach Abschluss der Transaktion wird Russell Investments weiterhin unabhängig und unter der Leitung des bestehenden Führungsteams, angeführt von Zach Buchwald, Chairman und CEO, sowie Kate El-Hillow, President und Chief Investment Officer, agieren. Es wird keine Änderungen hinsichtlich der Unternehmensmission, der Anlageexperten und der Kundenteams geben.

Für TA und RCP markiert die Transaktion den erfolgreichen Abschluss ihres Investments in Russell Investments. Seit Beginn ihrer Partnerschaft im Jahr 2016 haben TA, RCP und Russell Investments gemeinsam daran gearbeitet, Produktinnovationen voranzutreiben, in Managementtalente zu investieren und den Wachstumskurs des Unternehmens zu beschleunigen. In den letzten beiden Jahren verzeichnete das Unternehmen ein starkes organisches Wachstum und konnte seine börsennotierten Wettbewerber im Bereich der Vermögensverwaltung übertreffen.

"Russell Investments ist ein einzigartiges Unternehmen mit erstklassigen Mitarbeitern und einer beeindruckenden Geschäftsentwicklung. Wir sind stolz auf das, was dieses Team aufgebaut hat, und freuen uns auf seine Zukunft", so Todd Crockett, Managing Director bei TA, und Milton Berlinski, Mitbegründer und Managing Partner bei RCP.

Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung weiterer üblicher Abschlussbedingungen für das erste Quartal 2027 geplant.

Jefferies LLC fungierte als alleiniger Finanzberater von B Capital, Ropes Gray LLP als Rechtsberater. Moelis Company LLC fungierte als leitender Finanzberater und BofA Securities als Finanzberater von Russell Investments, Goodwin Procter LLP fungierte als Rechtsberater.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die hierin beschriebene geplante Transaktion, einschließlich Aussagen zu deren voraussichtlichem Zeitplan und Abschluss; den strategischen, operativen und finanziellen Vorteilen, die sich voraussichtlich aus der Transaktion ergeben werden; den Plänen, Erwartungen und Absichten von Russell Investments, dem Investorenkonsortium, B Capital, CalPERS, TA und RCP im Hinblick auf die Geschäftsstrategie, das Wachstum, die Technologieinvestitionen und das Kundenangebot von Russell Investments nach der Transaktion; sowie Aussagen zur Kontinuität der Führung, der Mission und des Teams von Russell Investments. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich typischerweise an Begriffen wie "geht davon aus", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "wird", "sieht", "setzt fort" und ähnlichen Ausdrücken erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Begriffe enthalten.

Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen bezüglich der Geschäftstätigkeiten der Parteien und der Branchen, in denen diese tätig sind, und stellen keine Garantie für die zukünftige Geschäftsentwicklung dar. Sie sind mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen behaftet, die schwer vorhersehbar sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen, unter anderem aufgrund folgender Faktoren: der Möglichkeit, dass die Transaktion nicht zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder innerhalb des derzeit geplanten Zeitrahmens oder gar nicht abgeschlossen wird; dem Risiko, dass erforderliche behördliche Genehmigungen oder andere übliche Abschlussbedingungen, einschließlich etwaiger erforderlicher Zustimmungen von Kunden, Fonds oder anderen Drittparteien, nicht eingeholt oder erfüllt werden; den Auswirkungen der Ankündigung oder der Anhängigkeit der Transaktion auf die Beziehungen von Russell Investments zu Kunden, Mitarbeitern und Geschäftspartnern; der Fähigkeit der Parteien, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren; den Wettbewerbsbedingungen in der Vermögensverwaltungs- und Investmentlösungenbranche; sowie den allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen, regulatorischen und geopolitischen Rahmenbedingungen.

Jegliche zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Weder Russell Investments, das Investorenkonsortium, B Capital, CalPERS, TA noch RCP sind verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Zusätzlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist weder als Angebot zum Verkauf noch als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren zu verstehen; sie ist auch keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung. Der Abschluss der Transaktion hängt weiterhin von der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen ab, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, und es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Über Russell Investments

Russell Investments ist ein führender globaler Partner für Anlagelösungen, der institutionellen Anlegern, Finanzintermediären und Privatanlegern auf der ganzen Welt ein breites Spektrum an Anlagedienstleistungen bietet. Russell Investments baut seit 1936 auf einer Tradition kontinuierlicher Innovation auf, um seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten, und möchte mit seiner Arbeit die finanzielle Sicherheit der Menschen jeden Tag aufs Neue verbessern. Das Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 416 Milliarden US-Dollar (Stand: 30.06.2026) für Kunden in 31 Ländern. Russell Investments hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington, und unterhält Niederlassungen in 17 Städten rund um den Globus.

Über B Capital

B Capital ist eine globale Multi-Stage-Investmentgesellschaft, die mit außergewöhnlichen Unternehmern zusammenarbeitet, um die Zukunft durch Technologie zu gestalten. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögen von über 12 Milliarden US-Dollar verteilt auf mehrere Fonds und konzentriert sich auf Venture-Growth-Investitionen von der Seed- bis zur Spätphase, vor allem in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und Energie. B Capital wurde 2015 gegründet und nutzt ein integriertes Team an neun Standorten in den USA und Asien sowie eine strategische Partnerschaft mit BCG, um Unternehmern den wertschöpfenden Support zu bieten, den sie benötigen, um schnell und effizient zu skalieren, in neue Märkte zu expandieren und außergewöhnliche Unternehmen aufzubauen. Ausgewählte Investitionen umfassen Perplexity (KI-gestützte Such- und Antwortmaschine), Precision Neuroscience (minimalinvasive Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie), Axiom (KI-gestützte Plattform für mathematisches Schlussfolgern) und Fervo Energy (Geothermie der nächsten Generation). Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Über CalPERS

CalPERS ist mit 2,4 Millionen Mitgliedern der größte öffentliche Pensionsfonds mit Leistungszusage in den USA. CalPERS hat seit 1932 für Mitarbeiter des Staates, der Schulen und öffentlicher Einrichtungen, die ihr gesamtes Arbeitsleben im öffentlichen Dienst tätig waren, für eine sichere Altersvorsorge gesorgt. 1962 erweiterte CalPERS sein Leistungsangebot um Gesundheitsleistungen und bietet heute mehr als 1,5 Millionen Mitgliedern und deren Familien eine hochwertige Krankenversicherungsdeckung.

Über TA Associates

TA Associates ist ein weltweit führendes Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Steigerung des Wachstums profitabler Unternehmen konzentriert. Seit 1968 hat TA in mehr als 560 Unternehmen in seinen Kernbranchen investiert, darunter Technologie, Unternehmensdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen. Unter Nutzung seiner umfassenden Branchenkenntnisse und strategischen Ressourcen arbeitet TA mit Managementteams auf der ganzen Welt zusammen, um hochwertige Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltige Werte zu schaffen. Das Unternehmen hat bis heute Kapital in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar aufgenommen und beschäftigt mehr als 160 Investmentexperten in seinen Niederlassungen in Boston, Menlo Park, Austin, London, Mumbai und Hongkong. Erfahren Sie mehr unter www.ta.com.

Über Reverence Capital Partners

Reverence Capital Partners ist eine private Investmentgesellschaft, die sich auf drei komplementäre Strategien konzentriert: (i) auf den Finanzdienstleistungssektor fokussiertes Private Equity, (ii) strukturierte Kredite und (iii) Immobilienlösungen. Das verwaltete Vermögen (Assets Under Management, AUM) von Reverence beläuft sich derzeit auf über 17 Milliarden US-Dollar. Reverence konzentriert sich auf thematische Investitionen in weltweit führende Finanzdienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 2013 von Milton Berlinski, Peter Aberg und Alex Chulack gegründet, nachdem diese zuvor erfolgreiche Karrieren als Berater und Investoren in einer Vielzahl von Finanzdienstleistungsunternehmen hinter sich hatten. Die Gründungspartner verfügen im Durchschnitt über mehr als 38 Jahre Erfahrung in der Beratung und im Investitionsbereich in einer Vielzahl von Finanzdienstleistungssektoren.

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